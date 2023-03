Dement en Archipel staken juridische strijd tegen afbraak zwembad

Erfgoedvereniging Dement en architectuurvereniging Archipel gaan niet in beroep tegen de afbraakvergunning voor het oude zwembad. Ze komen wel met een flinke vingerwijzing naar de stad en waarschuwing : “Dit precedent zet het stedelijk erfgoedbeleid van niet-beschermd bouwkundig erfgoed op de helling.”

Het zwembad werd in 1971-1976 gebouwd naar plannen van de Oostendse architecten Paul Felix en Jan Tanghe. “Het staat op de lijst van bouwkundig erfgoed met een hoge locuswaarde en het is de regel dat dergelijk erfgoed niet wordt afgebroken”, zeggen voorzitters Guy Servaes (erfgoedvereniging Dement) en Joost Vanhove (architectuurvereniging Archipel). Hun strijd voor het behoud van het zwembad dateert al van rond 2016, toen beslist werd een nieuwe zwembad te bouwen. De strijd van Dement kreeg in 2017 ook volop de steun van Groen, die twee acties voerde en zei : “Met ons in het stadsbestuur komt er geen sloop van dit gebouw.”

Strijd

Dement en Archipel voerden acties met de steun van BV’s, haalden 3.000 handtekeningen op en dienden ook bezwaar in tegen de sloopplannen. “Er waren betonaudits die aantoonden dat er betonrot was in de kuip, maar het dak werd nooit onderzocht. Dat werd door de voorstanders van sloop dan uitvergroot alsof het gebouw dreigde in te storten”, luidt het . Dement en Archipel trokken ook naar de provincie tegen de sloopvergunning. Servaes en Vanhove : “We kregen daar de steun van de provinciale omgevingsambtenaar. Maar de bestendige deputatie nam, onder druk van het stadsbestuur van Oostende, een politiek geïnspireerde beslissing.”

Geen geld

Tegen de beslissing van de provincie (om de sloopvergunning toe te kennen) is enkel beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “De richtlijnen van Onroerend Erfgoed werden flagrant met voeten getreden, er is geen bouwvalligheid en er was geen Mer-screening”, luidt het. “We zijn ervan overtuigd dat het beroep een haalbare kaart was, maar het betekent wel een lange en dure juridische procedure. En we weten dat de stad Oostende doof is voor elk argument en ze sowieso de juridische procedure helemaal opnieuw zouden starten, als we gelijk zouden halen. Dan ben je opnieuw vertrokken voor een jarenlange procedure.” De kosten zouden, naar verluidt, oplopen tot meer dan 10.000 euro. “We hebben niet de nodige financiële middelen om dat steekspel gedurende jaren vol te houden”, zeggen beide verenigingen.

Waarschuwing

Ze uiten heel wat bedenkingen bij wat op stapel staat. “Er is helemaal geen garantie dat daar nooit meer zal gebouwd worden. In de sloopvergunning worden de palen opgebroken tot 1 m onder het maaiveld. De rest van de palen blijft zitten in functie van een latere bestemming. De terugkeer naar de groene open ruimte is maar een tijdelijke invulling.” Guy Servaes vreest dat de sloop een precedent vormt : “De Vlaamse overheid gaat er van uit dat lokale besturen voldoende volwassen zijn om erfgoeddossiers op een neutrale manier te behandelen. Maar dat is niet het geval, want de sloop werd verdedigd met leugens en halve waarheden. We vrezen dat het niet-beschermd erfgoed in Vlaanderen nu ten prooi ligt aan de willekeur van lokale besturen. En dat Oostende, in tegenstelling tot wat minister Diependaele in 2021 schreef aan ons, niet bereid was een onderzoek te voeren naar herbestemming is jammer voor het erfgoedbeleid en de principes van duurzaamheid.”