Delphine Rommel uit Ingelmunster bezocht al voor de derde keer in zeven jaar tijd Gambia: “Projecten opvolgen en genieten”

Tijdens de paasvakantie trok leerkracht Delphine Rommel naar Gambia, een land dat ze leerde kennen tijdens een schoolstage. Samen met enkele collega’s van de vzw Move2gether, waarin Delphine zetelt, ging ze kijken naar de projecten die men daar opstartte.

Delphine (27) is de dochter van Stefaan en Martine Rommel-Vuylsteke uit de Schoolstraat. Ze is de zus van Steven en de tweelingzus van Eveline. Ze woont in de Oostrozebekestraat, naast de ingang van de centrumparking. Dit schooljaar geeft ze godsdienst in het VISO Polenplein in Roeselare. In 2017 kreeg ze een eerste keer de kans om naar Gambia te reizen.

“Dit was toen ik in mijn laatste jaar aan VIVES studeerde als leerkracht secundair onderwijs. Dat was een internationaliseringproject van drie maanden, waar ik samen met andere studenten naartoe ging om op stage les te gaan geven”, duidt Delphine. “Het klinkt misschien melig, maar ik heb mijn hart verloren aan Gambia. Het land, de cultuur, de mensen die we er leerden kennen, de leerlingen en natuurlijk mijn medestudentes. We spreken al zes jaar lang frequent met elkaar af en telkens gaat het over ons onvergetelijke avontuur.”

“Samen met twee anderen besliste ik om het jaar na onze stage in de vakantie terug te gaan. Dat was jammer genoeg maar een kort verblijf, maar het was zo heerlijk iedereen en alles terug te zien.”

Tijdens de voorbije paasvakantie ging Delphine voor de derde keer terug naar Gambia. “Tijdens mijn stage namen we deel aan een extra project, een vrouwengroep. Die werd gesteund door de vzw Move2gether die werkzaam is in Gambia. Elke vrijdag organiseerden we in de namiddag activiteiten voor de vrouwengroep over gezonde voeding en beweging. Het project werd opgestart door twee andere VIVES-studentes. Wij mochten daar tijdens de stage verder aan bouwen. Wat een plezier om dat te kunnen doen.”

Engagement

“Tijdens mijn stage leerde ik Kristoff en Sofie kennen. Sofie is docent aan de VIVES en kwam daar – samen met haar gezin – op vakantie en tegelijk werken voor de vzw. Ze heeft ons tijdens haar verblijf gecoacht en ondersteund. Na onze stage gingen we samen naar hun spaghetti-avond om de vzw Move2gether te steunen.”

“Daarna kreeg ik de vraag of ik me niet mee wou engageren bij de vzw en daar ging ik met veel plezier op in. Samen met Kristoff, Sofie, Ann, Henk, Ilse, Elke, Lode, Patricia en Paulien is het een plezier om activiteiten uit te dokteren, zoals de fruitverkoop op maandag 1 mei tijdens de sporthappening in de Groene Meersen in Zedelgem en het spaghetti-event op zondagmiddag 15 oktober in zaal Jonkhove in Aartrijke.”

Eigen groentetuin

Tijdens de paasvakantie ging Delphine, samen met enkele leden van de vzw de projecten gaan bezoeken die ze steunen. “Het was door corona een hele tijd geleden dat we konden gaan. Het was dan ook voor ons allemaal een heel blij weerzien. We zijn de nursery school (kleuterschool, red.) in Farato van leerkracht Buya een tweetal keer gaan bezoeken. We keken of onze projecten (warme maaltijden voor de kinderen, waterput, vloer in de klaslokalen, leerboeken, didactisch materiaal,…) in de school nog goed functioneerden en luisterden vooral naar hun noden”, vertelt Delphine enthousiast.

“We werden er heel hartelijk ontvangen. Ons tweede grote project is in het binnenland van Gambia, The Northbank. Daar steunen we de school in het stadje Chissay Majaw. We voorzagen budget voor herstellingen aan klasbanken en -stoelen en de herstelling aan de omvormer van hun zonnepanelen. Daarnaast hebben we ook een tussenkomst gedaan voor een didactische uitstap met de oudsten van de school. In beide scholen investeren we in zaden waarmee ze een tuin aanleggen. De groenten en het fruit kunnen ze gebruiken om maaltijden te bereiden of te verkopen. De winst daarvan gaat dan terug naar de school en dat is positief.”

“Naast de bezoeken aan onze projecten deden we ook enkele uitstappen, zoals naar een krokodillenboerderij en de vissershaven Tanjii. Het was voor mij de eerste keer dat ik met de vzw naar Gambia ging en het was fantastisch om iedereen beter te leren kennen. Ik geef het eerlijk toe, het afscheid in The Northbank viel me zwaarder dan verwacht”, vertelt ze met een traantje. “Je leert de mensen zo goed kennen op een heel korte tijd en dat creëert een band. Voor mij was het de eerste keer, terwijl de anderen van de groep de mensen daar al heel goed kennen. Gelukkig kan ik via Whatsapp contact houden en dat maakt het zo fijn.”

“Het was opnieuw een fantastische trip. Ik keerde moe, maar voldaan terug. Gambia zal ik nooit vaarwel kunnen zeggen. Alleen maar: tot snel!”, besluit Delphine die na haar stage nog steeds een goede band heeft met The Gambia Girls. “Sinds onze stage in 2017 proberen we om de twee maanden met elkaar af te spreken. Ik zou Lies, Nickéla, Sofie, Bauwke en Jolien niet meer uit mijn leven kunnen wegdenken. Ons grootste avontuur hebben we met elkaar kunnen delen, en dat schept een band die niet meer te breken valt.”