Delphine lanceert eigen kledingmerk ‘Fortry The Label’: “Naam is ode aan mijn vader”

Delphine Fortry (32) uit Lendelede heeft haar eigen kledingmerk ‘Fortry The Label’ opgestart. “Ik laat me inspireren door de stadse sfeer en een stoere attitude. Ik kies unieke designs voor vrouwen die zelfvertrouwen en zelfliefde willen uitstralen. Onze collectie is een ode aan de onafhankelijke en ambitieuze vrouw die houdt van moderne glamour en tijdloze elegantie.”

Oprichter Delphine, dochter van wijlen Jan Fortry (51) die plots overleed in 2018, is afkomstig van Kortrijk en woont momenteel in Lendelede. “Ik besloot merknaam Fortry te gebruiken als een ode aan mijn vader, die altijd mijn held is geweest. Hij wilde dat ik gelukkig was in alles wat ik deed en hij bewonderde altijd mijn drive om door te gaan.”

Delphine beschouwt zichzelf als een krachtige persoonlijkheid en creatieve ziel. Ze legde een parcours af van vijf verschillende scholen en dus veel verschillende richtingen, maar was steeds gepassioneerd door mode. Delphine heeft al een zevental jaar haar eigen winkel Magnificence in Kortrijk.

Bij Fortry The Label willen we vrouwen van alle leeftijden en achtergronden inspireren met betaalbare kledij

“Het was altijd mijn droom om een eigen kledinglijn te ontwerpen. Bij Fortry The Label willen we vrouwen van alle leeftijden en achtergronden inspireren en empoweren met betaalbare kledij. Onze collectie is bedoeld voor vrouwen met een echte spirit en drive, die overdag willen rocken en ‘s avonds stijlvol willen zijn. We moedigen vrouwen aan om hun wilde kant te omarmen en te dragen wat ze willen. Daarom bieden we onze kleding in verschillende maten, van XS tot XL, en werken we met echte mensen, niet alleen met XS-modellen.”

Het kledingmerk werkt bewust samen met kleine onafhankelijke fabrieken in Europa om massaproductie te vermijden. Voor elk ontwerp selecteert Delphine persoonlijk de fabriek en zorgt ze ervoor dat de kwaliteit en het respect voor de mensen die de kleding maken, gewaarborgd zijn.

Onze collectie omvat aardse kleuren zoals beige, ecru, zwart, wit en prints, allemaal met een stoere attitude in zowel strakke en losse pasvormen

“We willen unieke en kwalitatieve collecties produceren. We blijven trouw aan de natuur door zoveel mogelijk natuurlijke stoffen te gebruiken, zoals katoen en linnen, die eveneens goed zijn voor je huid. Onze collectie omvat aardse kleuren zoals beige, ecru, zwart, wit en prints, allemaal met een stoere attitude in zowel strakke en losse pasvormen. We lanceren regelmatig nieuwe collecties met elk een eigen sfeer, van alledaagse streetwear tot beachwear en zelfs bruidsmode.”