Delphine en Miek verkennen de buurt met ‘tettercamionette’

Delphine Derammelaere en Miek Vandamme, de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis, gaan tijdens de zomermaanden met hun ‘tettercamionette’ naar verschillende plaatsen om de buurt beter te leren kennen.

Het Sociaal Huis kreeg het project ‘Buur(t)centraal’ goedgekeurd onder Zorgzame Buurten van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Met Buur(t)centraal zetten we nog meer in op een zorgzame buurt. Een buurt die een thuis is voor iedereen, waar ontmoeting en aandacht voor elkaar vanzelfsprekend zijn”, verduidelijkt Miek Vandamme. “Via allerlei laagdrempelige acties willen we inzetten op verbinding en luisteren naar wat de noden en de dynamieken van de buurt zijn.”

“Vooreerst was er Café Dialoog, waarbij de inwoners in de centrumzone mee konden bepalen wat belangrijk is voor hun buurt en daaruit acties laten voortvloeien. We zijn al op verschillende plaatsen langsgeweest met onze ‘tettercamionette’. Dat is een alternatieve foodtrailer met tent, koffiemachine, stoelen en een tafel waarmee we op stap gaan met een koffietje, wat lekkers en een babbel. We nodigen de buur(t) uit om elkaar te leren kennen en te kijken wat belangrijk is voor een bruisende buurt.”

De eerstkomende afspraak met de ‘tettercamionette’ vindt plaats op maandag 8 augustus van 14 uur tot 16.30 uur aan het ontmoetingscentrum d’Iefte. Daarna volgen woensdag 17, donderdag 18, maandag 22, woensdag 24, maandag 29 en woensdag 31 augustus.

Info: www.deerlijk.be/hallobuurt of via zorgzaam@deerlijk.be, miek.vandamme@deerlijk.be of delphine.derammelaere@deerlijk.be