Delphine Dumoulin is een jaar lang Belgisch kampioen 100 km: “Op training moest ik mijn lichaam vermoeid maken”

Delphine Dumoulin liep twee weken geleden in Zwevezele voor de eerste keer een wedstrijd over 100 km. Ze won die en dat was meteen goed voor de nationale en de Vlaamse titel. “Het is niet een beslissing die je zomaar neemt om mee te doen. Je kunt ervoor trainen, maar je lichaam moet het ook aankunnen. Het is vooral een mentaal spelletje.”

Vijf vrouwen hadden zich ingeschreven voor het BK in en rond Zwevezele, voor een wedstrijd die zo goed als volledig in de regen plaatshad. “Een handvol deelnemers zorgt ervoor dat je uiteraard meer kans maakt om te winnen, maar het illustreert ook hoe zwaar zo’n wedstrijd is”, bekent Delphine Dumoulin. “Mijn mindset voordien en ook tijdens de race was in de eerste plaats om uit te lopen. Het speelde voortdurend door mijn hoofd: ik had niet hard getraind om er na bijvoorbeeld 78 kilometer uit te stappen. Ook al waren er niet veel die hun weg wandelend voortzetten. Ze hielden er gewoon mee op.”

Na 30 kilometer stak de Brugse langeafstandloopster de eerste vrouw voorbij en Ludo Vande Sande van Olympic Brugge, die als jurylid aanwezig was, gaf dit aan Delphine mee. “Ik moest mijn tempo rustig aanhouden. Al was ik er niet gerust in en keek dus geregeld om zodat ik wist hoeveel voorsprong ik had. Zo liep ik toch zo’n 70 km op kop.”

Onbezonnen

Delphine had tijdens de voorbereiding op het BK hard getraind, maar niet echt met afstanden. “45 kilometer. Dat was het langste wat ik deed. En soms eens ’s morgens 20 en ’s avonds 20. Ik wist dus niet hoe mijn lichaam op die 100 zou reageren. Ik ben daar dus wat onbezonnen aan begonnen”, vindt ze. “Aan kilometer 55 kreeg ik wat last aan de maag. De sportdranken en de gels die niet meer konden verwerkt worden. Ik besliste toen om voor 10 kilometer enkel water te drinken. En na drie vierden wedstrijd stonden mijn bovenbenen wat in brand. Dan volgt het mentale gevecht met jezelf en tegen jezelf. Ik dacht: nog vijf ronden, 25 kilometer, komaan dat moet lukken. Op training gaat zoiets wel.” Delphine kwam tussen de mannen als zevende over de eindmeet in 9 uur 45 minuten. “Naar het einde kwamen er steeds meer vrienden en fans om me aan te moedigen. Ze vertelden dat ik de laatste drie ronden nog weinig aandacht had voor wat er rond mij gebeurde. Dat ik zo gefocust en geconcentreerd was.”

Er kwamen steeds meer fans en vrienden om me aan te moedigen

De winst bij de heren was voor Matthew Bouckhuyt, die vorig jaar derde werd en als een inwoner van Zwevezele het goud greep. “We kennen elkaar niet, maar de titel verbindt ons. Dat was een berichtje dat ik daags nadien van hem kreeg. Ik vond dat heel attent”, gaat Delphine verder. “Ik las op Facebook zijn verhaal of hoe hij de wedstrijd beleefde. Het was precies zoals ik het zou hebben voorgesteld. Als hij mij op het parcours voorbijliep, zei hij één keer: als je dit op een rustige manier uitloopt, word je Belgisch kampioen. Ik heb dat zinnetje blijven herhalen. Dit gaf mij motivatie.”

Zware prikkels

Ultralopen is Delphine niet vreemd. Haar partner Kristof De Block, bekend in de evenementensector en de bezieler van de Monopolyspellen in diverse varianten, heeft onder andere de Marathon Des Sables en twee keer de Spartathlon onder de voeten. Van wedstrijden van 24 uur of langer is hij niet vies. Kristof finishte op het BK na Delphine op de tiende plaats. “Ik heb mij voordien laten testen bij PeakLevel in Sint-Andries. Een dokter heeft mij onderzocht, ook mijn hart. Er volgden lactaattesten. Daar zagen ze dat ik een lichaam heb voor lange duurlopen. Tim De Vilder heeft mij dan een schema voorgesteld van zestien weken, met verschillende trainingen. Niet alleen duurlopen, maar interval, zware prikkels na elkaar. Bijvoorbeeld op zondag en dan op maandag opnieuw. Bij een marathon ga je op die dag rusten. Ik moest mijn lichaam echt vermoeid maken.”

Een voorbereiding op zo’n 100 km vraagt veel inspanningen en er zijn dingen die je dient te laten. “Ik wilde mezelf niets verwijten dat het niet gelukt was door dit of dat. Zo heb ik zestien weken geen alcohol gedronken. De laatste weken waren het meer koolhydraten eten. Ook niet overdreven. En telkens voor een heel zware training volgde ik al mijn voedingsschema zoals tijdens de wedstrijd. Volgens mijn coach moest ik dan in één uur 750 milliliter sportdrank innemen en om de acht kilometer een voedingsgel.”

Delphine ging ook een keer nuchter trainen, zodat ze wist welk gevoel dat zou geven als ze opeens niets meer binnenkreeg. “Uiteindelijk heb ik die dag ook acht liter water gedronken. Gelukkig moest ik de maandag, tweede Pinksterdag, niet werken. Ik stelde het mij al voor: trappen op en af, de kinderen van hier naar daar brengen. Op dinsdag ging dat al veel beter en werd ik op school zeer enthousiast onthaald. De kinderen hadden mooie tekeningen gemaakt. Ik zat echt op mijn wolk.”

Een jaar kampioen

Delphine kan zich nu een jaar lang kampioen noemen. “Mijn kinderen moedigen mij nu al aan om het volgend jaar opnieuw te doen. Om mijn titel te verdedigen. Maar kan het nog mooier dan wat het nu is? Kan ik dat evenaren? Misschien is er dan wel meer druk. Neen, ik ben er eigenlijk nog niet uit.” En zeker ook niet die langere afstanden zoals Kristof doet. “Ik zei destijds dat ik nooit 100 kilometer zou lopen. Ik heb dat nu wel gedaan. Het is iets om in te kaderen en mee te nemen. Met mijn tijd kan ik volgens de organisatie naar de Spartathlon.” (ACR)