Delicatessen en bloemen voor 102-jarige zuster Maria Schollier: “Verbondenheid geeft veel vreugde”

Gemeenteraadslid Stephanie Demeyer bracht zuster Maria Schollier een bezoek naar aanleiding van haar 102de verjaardag. Stephanie overhandigde de zuster een mandje met Kortrijkse delicatessen en een boeket bloemen.

Maria Schollier is geboren in Snellegem op 22 november 1921 in een landbouwersgezin met 15 kinderen waarvan zij de zesde in de rij was, naast vijf broers en negen zussen. Op 18-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Varsenare op een grotere hoeve. Maria voltooide haar lagere school in Snellegem.

Thuisverpleging

Op 8 december 1940 trad zij toe tot het klooster van de Zusters van Liefde Heule. In 1944 behaalde zij het diploma van assistent-verpleegster in St.-Jan in Brugge. Jaren doorkruiste zij West-Vlaanderen voor thuisverpleging bij het Wit-Gele Kruis, een 38 urenwerkweek bestond toen niet. Zowel ’s nachts als overdag stond zij ter beschikking.

In 1974 ging zij met pensioen, maar de missionarissen van Scheut in Kortrijk zagen in haar nog heel wat dynamiek. De ondernemende zuster Maria werkte er negen jaar in hun keuken en bezinningshuis. Koken was echt haar hobby waar ze zich ten volle kon uitleven. Op 62-jarige leeftijd kreeg zij haar zending naar de Rekollettenstraat waar zij nu al 40 jaar verblijft. Zuster Maria bloeide open in haar hobby koken. Ze wist smaak en kleur te geven aan al wat ze opdiende. Het uitproberen van nieuwe recepten deed ze dolgraag.

Op 75-jarige leeftijd trok ze naar het VTI om de bakkerscursus te volgen voor volwassenen. Eenmaal thuis had ze een nieuwe grote oven en bakte daar broden – wit, volkoren of koekenbrood – die ze uitdeelde aan buren en vrienden tot ze 95 werd. Zij leerde toen zuster Annie de knepen van het vak.

Sterke familie

Zuster Maria blijft een grote interesse hebben voor al wat leeft in de congregatie, de Kerk en in de wereld. Krantenartikels volgt ze nog goed op en vooral spirituele en geschiedenisboeken over de oorlog of het Carmelklooster of de stad Kortrijk of Brugge, boeien haar. Zo bezocht zij nog deze zomer De tuin van Heden in Brugge. Ook kruiswoordraadsels schrikken haar niet af en zij beschikt over een uitgebreide woordenschat. Niet opgeven is haar leuze. Haar vreugde? Te mogen leven in een goede gemeenschap. Haar verbondenheid met de familie en vrienden geven haar veel vreugde. Haar geheim van een lang leven? “Beginnen met geboren te worden in een sterke familie.”