Delfine Persoon in de ring met maatwerkbedrijf Mariasteen in Gits

De sociale werkplaats Mariasteen in Gits organiseert op zaterdag 15 oktober een speciale jobdag met boksster Delfine Persoon. Gaat ze een duel aan met hen? Bijlange niet, sollicitanten krijgen de kans Delfine beter te leren kennen via een persoonlijke meet en greet, maar maken ook kans om een initiatiecursus boksen te winnen.

Gitsenaar Delfine Persoon voelt zich niet alleen verbonden omdat ze van de streek is, maar ze voelt zich ook sociaal verbonden met het maatwerkbedrijf en twijfelde dan ook niet lang om haar schouders onder de jobdag te zetten. “Ik ben zelf ook heel sociaal voelend en weet dat het belangrijk is dat mensen kansen krijgen in maatwerkbedrijven. Net zoals in veel andere bedrijven is het bij jullie ook moeilijk om technische profielen aan te werven. Wie kampt met ziekte of arbeidshandicap mag niet aan de kant gezet worden in de maatschappij. Een extra motivatie dus voor mij om dit project te ondersteunen”, vertelt de ex-wereldkampioene.

De boksster bezocht voorafgaand aan de jobdag al eens het bedrijf en ze merkte vooral een respectvolle sfeer op. “Ik voelde direct dat er een gemoedelijke amicale sfeer leeft. De leidinggevenden hebben een goede band met hun team. Iedereen wordt er met respect behandeld. Dit vind ik persoonlijk heel belangrijk, ook in de boksring is respect een belangrijke waarde”, zegt Delfine Persoon.

Naast de metaal- en montageafdeling van Mariasteen komt binnenkort de gloednieuwe bokshal van Delfine Persoon.”Wie weet komen de medewerkers van Mariasteen straks na hun werkdag bij ons langs voor een partijtje boks, dat zou tof zijn.” (LVC)

Inschrijven kan via de website https://www.mariasteen.be/werken-bij-mariasteen.