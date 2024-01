Delegatie van Vlaemynck loopt 1.500 euro voor goed doel bijeen op kerstcorrida in Tielt

De groep Vlaemynck nam op tweede kerstdag met een flinke delegatie van 55 man deel aan de Tieltse Kerstcorrida. Dat leverde liefst 1.500 euro op. Vlaemynck is van plan een nieuw AED-toestel te kopen met die opbrengst.

Aanleiding voor de massale deelname was een ingreep die zaakvoerder Karel Vlaemynck in juni 2023 onderging. “Hij werd geopereerd aan een lekkende hartklep in het ziekenhuis van Aalst door dokter Van Praet”, laat Isabelle Constandt van het Vlaemynck Business Center weten. “Na de goede zorgen van zijn cardioloog Loran Defruyt, huisarts Heidi Denolf en het revalidatieteam van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt ging Karel de uitdaging aan om de 10 kilometer te lopen tijdens de kerstcorrida. Samen met 55 sportieve medewerkers en vrienden slaagde hij in zijn missie.”

In het kader van die uitdaging werd er door standenbouw Goethals een ‘No Heart No Glory’-tent gerund tijdens de corrida, terwijl er door het team van Shamrock een afterparty verzorgd werd in het Inofec Kaffee. Beide acties brachten samen 1.500 euro op. Dat geld zal gebruikt worden om een AED-toestel aan te kopen. (SV)