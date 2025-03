Delegatie van SOS Casamance op missie in Zuid-Senegal: “West-Vlaamse solidariteit”

De vereniging SOS Casamance trok in februari met een 13-koppige delegatie, onder wie elf Koksijdenaars, opnieuw op missie naar Zuid-Senegal. Sinds 2014 ondersteunt deze vereniging kleine, duurzame projecten in de regio Casamance, in overleg met de lokale bevolking.

De touwtrekkers van dit project zijn Sabelle Diatta en Cyriel Caudron. Sabelle is zelf afkomstig uit de Casamance. Door haar huwelijk in 2013 met Oostduinkerkenaar Cyriel, verhuisde ze definitief naar Vlaanderen. Samen stichtten ze SOS Casamance.

“Elk van onze projecten is erop gericht om de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren, met oog voor de meest kwetsbaren. We willen de kloof tussen Noord en Zuid wegwerken met duurzame oplossingen om de armoede en ongelijkheid aan te pakken, waarbij hulp en solidariteit de sleutelwoorden zijn. We dragen er graag toe bij dat iedereen recht op water, gezondheid en onderwijs zou krijgen.”

Materniteit

Deze tiendaagse missie kende drie hoogtepunten. In het dorpje Baïla werd de materniteit grondig gerenoveerd. “Dit project van 15.000 euro werd volledig gefinancierd door onze vereniging en met indirecte steun van de gemeente Koksijde”, aldus Cyriel en Sabelle. “De inauguratie ging gepaard met een gigantisch volksfeest en er was een ruime persbelangstelling. Prettig detail: de morgen van de inauguratie werd in de materniteit al een baby geboren. Toen wij in de vooravond op kraambezoek gingen, namen delegatieleden Anthony Pinson en Katrien Pieters spontaan het peterschap van het pasgeboren meisje op. Uit dankbaarheid gaf de mama de baby de voornaam Katrien. We hadden eerst onvoldoende budget om dit project rond te krijgen, maar met ons spaarpotje, de opbrengst van onze fundraisingmaaltijd (5.000 euro), de jaarlijkse werktoelage van onze gemeente (3.000 euro) en een resem individuele giften zijn we erin geslaagd!”

Gezondheidspost

“In het dorpje Eguilaye werd een spiksplinternieuwe materniteit annex gezondheidspost opgeleverd. Dit project van 20.000 euro konden we enkel realiseren dankzij de financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen. Bij de onderhandelingen van dit project werd aan de lokale gemeenschap een bouwplan gevraagd, maar dat konden ze niet direct aanleveren. Daarom tekende Jirky Legein, onze chief logistics, dan maar een plan, tot ieders tevredenheid. In hetzelfde dorpje Eguilaye kwam de bouw van de materniteit en gezondheidspost in het gedrang door het plotse droogvallen van de lokale waterput tijdens de bouwwerken. De bevolking vroeg ook hier hulp voor aan onze vereniging. Die kwam er snel onder de vorm van een boring tot 43 meter diep. Dit project van 10.000 euro werd samen met de materniteit opgeleverd. De financiering van dit project is een fantastisch voorbeeld van West-Vlaamse solidariteit. De helft van het bedrag werd gesponsord door het Koksijdse Aquaduin, het overige deel door het Bisdom Brugge én door onze eigen fondsen.”