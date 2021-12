Delaere Womenswear verhuist naar ander pand in de Meensesteenweg

Eind januari sluiten Marijke Delaere (57) en Jan Buyse (58) van familiezaak Delaere Womenswear hun deuren om een week later al te heropenen. “Met deze nieuwe vestiging binnen de grote ring van Roeselare hopen we nog beter tegemoet te komen aan de wensen en noden van onze trouwe klanten.”

Na negentig jaar trekt Delaere Womenswear weg uit het centrum van Beitem en heropent iets verder in de Meensesteenweg een ruimere nagelnieuwe zaak. Sinds Marijkes grootmoeder Flavie Soete een naaiwinkeltje begon met schorten, werkkledij en ondergoed voor de vele landbouwersgezinnen uit de omgeving, is deze zaak een begrip geworden in de streek”, vertelt Jan. “Je kon er werkelijk voor alles terecht. Kinderen, heren en dames vonden er hun gading en daarnaast werden ook allerlei accessoires verkocht. Begin de jaren zestig namen Marijkes ouders Agnes Lapere en André Delaere de winkel over en focusten zich geleidelijk aan op maatkledij.” Van opleiding zijn zowel Marijke als Jan leerkracht lichamelijke opvoeding. “Voor we eind de jaren tachtig samen in de zaak stapten, deden we in de streek heel wat interims. Zelf heb ik nog een opleiding boekhouder gevolgd.”

Persoonlijke aanpak

“Het familiale karakter van onze winkel en de persoonlijke aanpak blijft toch wel ons handelsmerk”, benadrukt Jan. “Sinds het millennium focussen we ons enkel nog op dames en jongedames. Marijke concentreert zich vooral op de aankoop en het personeel terwijl ik mij richt op het stockbeheer, de public relations en het logistieke aspect. We merkten al een tijdje dat onze winkel ruimte te kort had. Op de eerste verdieping is er bijvoorbeeld een hele stock te vinden. Wegenwerken die op komst zijn, hebben onze toekomstplannen wat in een stroomversnelling gebracht. Delaere Womenswear verhuist eind januari 2022 naar de Meensesteenweg 313. Veel van onze klanten komen uit Menen en de Westhoek. Die nieuwe locatie is dus ideaal. De toekomst zien we met heel veel ambitie tegemoet”, zegt Jan. “Sinds kort is onze zoon Jonas (30) ook mee in de zaak gestapt. We zijn allebei nog heel gepassioneerd en gedreven om hem de knepen van het vak te leren.” Met deze vierde generatie is de toekomst van deze gekende kledingzaak alvast verzekerd. (KK)

Meer info vind je op www.delaere-womenswear.be.