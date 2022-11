Dekens Kristof en Jasper kunnen eindelijk vieren: “We verwachten een 60-tal ruiters en paarden”

Corona gooide de voorbije jaren roet in het eten, maar Kristof Maenhout (48) en Jasper De Ketelaere (21) kunnen op zaterdag 3 december eindelijk hun dekenviering houden in Ruiselede. In de aanloop ervan is er ook al een schieting op woensdag 30 november bij deken Kristof.

De jaarlijkse Sint-Elooiviering ging in Ruiselede voor het laatst door begin december 2019. En toen stak corona de kop op, waardoor de dekenviering twee jaar na elkaar niet kon plaatsvinden. Maar op zaterdag 3 december is het dan toch zo ver voor Kristof Maenhout (48, Oud Leykenstraat) en Jasper De Ketelaere (21, O. L. Vrouwstraat). Het belooft alvast ‘de max’ te worden qua aantal trappelende paarden met Kristof als deken. Hij heeft een dozijn mooie paarden in zijn loods en geeft jaarlijks op zijn domein een groot paardenevent.

Kristof Maenhout is van veel markten thuis als technische onderlegd vakman, als ondernemer en zelfstandige voor allerlei verbouwingen. Dat betreft metselwerken, houtbewerking, lassen, tegels plaatsen, elektro en veel meer. Hij is de vader van Louis (22) en Stef (12) en al zijn vrije tijd gaat naar zijn grote passie, de paarden. Hij woont wel net over de gemeentegrens, maar de familienaam Maenhout klinkt als een luide en vertrouwde klok in het Molendorp. Jonge deken en KLJ-lid Jasper is tewerkgesteld bij aardappelenbedrijf Vanhulle uit Tielt. Hij woont bij zijn ouders in de O. L. Vrouwstraat.

“In 2020 was er de complete lockdown en dus geen viering”, aldus Kristof. “Voor 2021 leek er aanvankelijk toch kans om te laten doorgaan. En we startten al vanaf medio september de traditionele rondgang, voor de invitatie ten huize voor deelname. Hoe verder het najaar vorderde, hoe kleiner de kans dat feesten zou mogen. We hebben dan omstreeks 1 november beslist om niets te doen begin december. Even werd overwogen te verdagen naar maart dit jaar, maar ook die optie werd snel gecanceld wegens tal van bezwaren van praktische aard. De kaarten die toen werden verkocht, blijven geldig voor 3 december. En de afgelopen weken hebben we nog wat extra prospectie gedaan. Goed voor een extra toename. We verwachten toch ruim 200 mensen die het middagmaal mee komen verorberen. Een afsluitend avondfeest is er niet. Het wordt, denken we, heel bescheiden. En nooit gezien: de massa paarden en ruiters. We verwachten er zowat 60. Wijzelf hier zullen de stoet trekken met zes van onze paarden. Per jaar zijn er in het Vlaamse land zo’n 15 meetings met paarden, waarvan in augustus een editie bij ons hier. Veel van die collega’s, paardenfreaks die zelf iets organiseerden, beloofden hun deelname. De huisbezoeken waren echt hartverwarmend. We hebben nog veel mensen leren kennen in hun habitat. Verrijkend, ontboezemend en soms verrassend openhartig. We werden overal hartelijk ontvangen. De dekens voor 2023 zijn Frederik Crul en Aaron Lanckriet. Wij hopen dat ze hun feest echt volgend jaar kunnen op poten zetten.” Kristof is zelf bestuurslid-secretaris van het Elooiscomité, samen met Arnold Verkinderen, Christian Vertriest en Pierre Maenhout, zijn oom.

Programma

Het grote feest gaat door op zaterdag 3 december, in regie en onder de vleugels van dekens Kristof en Jasper. Met ontbijt bij de dekens. Bij Jasper vanaf 8 uur en bij Kristof een half uurtje later. Dan trekt de colonne, met muziekje en een lange sliert paarden naar de kerk, waar de paarden en ruiters om 10.45 uur de zegen krijgen. Het middagmaal is in zaal ’t Magazijntje. Kaarten kunnen nog besteld worden bij Kristof via 0475 41 47 99. De prelude, de aanloop naar die 3 december, is de ‘schieting’ op woensdag 30 november vanaf 20 uur bij deken Kristof aan de Oud Leykenstraat. Voor een hapje en een drankje, klinkt dat zo vertrouwd. (RV)