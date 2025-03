Defensie wil luchtmachtbasis in Koksijde verder uitbouwen: “We staan in nauw overleg met de minister”

Defensieminister Theo Francken (N-VA) investeert in de luchtmachtbasis in Koksijde. Dat de reddingshelikopters zullen blijven, was al bekend. Nu wordt ook bevestigd dat er een uitbouw komt en dat meer militairen werkzaam zullen zijn op de basis. Wat betekent dat voor de toekomst van de site en kan de gemeente haar plannen er nog ontvouwen?

De al dan niet gedeeltelijke herbestemming van de luchtmachtbasis in Koksijde dateert al van 2007. Initieel was het de bedoeling dat de gemeente de volledige site zou aankopen. Samen met de provincie werd een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. De reddingshelikopters zouden verhuizen naar Oostende, maar daartegen was in Oostende veel protest.

Sander Loones (Samen N-VA) had de eed als nieuwe burgemeester van Koksijde nog niet officieel afgelegd of hij zat al samen met zijn collega John Crombez (Vooruit) om een gezamenlijke brief naar de hogere overheid te schrijven waarin beiden bevestigden dat ze voorstander waren van het behoud van de reddingshelikopters in Koksijde. In het nieuwe regeerakkoord is dat ook zo opgenomen. Naast het behoud van de heli’s in Koksijde, wordt daar ook de landmacht geïntegreerd. Goed voor een paar honderd extra militairen die er zouden kunnen werken.

Commissie

Bij het kabinet van Defensieminister Theo Francken (N-VA) willen ze nog geen concrete antwoorden geven. De woordvoerster verwijst naar een commissie van komende woensdag waar alle vragen gesteld kunnen worden.

Koksijds burgemeester Sander Loones staat in nauw overleg met het kabinet van minister Francken. Hij is ervan overtuigd dat de plannen die de gemeente heeft met de basis perfect verzoenbaar zijn met de uitbreiding die Defensie wil realiseren. “Dat de reddingshelikopters in Koksijde blijven, juichen we toe. We hebben daarvoor zelf gepleit en keurden in de gemeenteraad een motie goed daarover. Dat Defensie de basis voort wil uitbouwen met de landmacht is een goeie zaak. Die paar honderd militairen die zich hier zullen vestigen, kunnen een verjongingskuur voor Koksijde betekenen. De uitbouw die Defensie voor ogen heeft, is perfect te combineren met onze plannen op dat terrein. We kunnen nog altijd de gemeentelijke loods naar daar verhuizen zodat er in Koksijde-Dorp ruimte vrijkomt voor betaalbaar wonen.”

Industrieterrein

“Daarnaast zullen we er ook ons industrieterrein kunnen realiseren met onder meer luchthavengebonden activiteiten. Ook daar zie ik een kruisbestuiving tussen onze plannen en die van Defensie. Het principe van ‘wonen en werken in de eigen gemeente’ zal meer jonge mensen aantrekken en die hebben we als meest grijze gemeente van Vlaanderen zeker nodig. Tot slot zien we de herlokalisatie van de vliegclub West Aviation Club naar de basis, alsook een evenementenlocatie bij de mobilhomeparking haalbaar. Het dossier zit al ver. Binnenkort zit ik opnieuw samen met de minister over de concrete uitrol. Zo moeten we nog onderhandelen over de verwerving van de terreinen en de bouw van de woningen voor de militairen.”

(Gudrun Steen)