‘Defenders met een Hart’ rijden strandrally voor het goede doel tijdens DEPANNE4CARS

Twee dagen lang was De Panne de ‘place to be’ voor autoliefhebbers en levensgenieters. De lustrumeditie van DePanne4Cars startte zaterdag met een rally voor Defenders en zondag volgden de oldtimerpiloten het parcours van hun roadbook. Maar er was nog veel meer te beleven tijdens deze DP4C-editie die zich aankondigde als ‘The Unmatched Automotive & Lifestyle Family Event’. Zondagmorgen startten 125 Defenders met een Hart hun ronkende motoren voor een goed doel: het Fonds Brein Storm.

Het hele weekend was het Esplanadeplein het epicentrum voor dit unieke event, dat werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente De Panne. Naast de twee rally-uitdagingen voor Defender- en oldtimerpiloten kon ook het publiek zich aan aparte uitdagingen wagen. Jongeren tussen 11 en 17 jaar konden hun eerste rijervaring opdoen met een speciaal aangepaste Defender op het strand, vergezeld van een ervaren rij-instructeur. De Oldtimerfarm zorgde voor een selectie ‘Experience’-mogelijkheden zoals een sportieve rit met een Oldtimer Ferrari of een Porsche of voor een unieke luxueuze beleving met een Rolls Royce of een Bentley. Voor een ‘Experience New Defender’ konden bezoekers een hindernissenparcours uitproberen op het strand. De allerkleinsten kwamen aan hun trekken op het Kids-parcours by Arizona.

Zondagmorgen gaf Miss België het startschot voor de spectaculaire strandrit van 125 Defenders met een Hart. Een deel van de opbrengst van DP4C gaat naar het Fonds Brein Storm, een initiatief van Pannenaars Sabrine Desaever en Tristan Vandeputte. Tristan kreeg rond zijn 16de de eerste symptomen van wat na een lange lijdensweg zou leiden tot het verdict ‘cervicale dystonie’. Hij is nu al jaren in behandeling bij dokter Guy Hans, medisch coördinator in het pijncentrum van UZ Antwerpen. Via acties en het fonds Brein Storm wordt geld ingezameld voor onderzoek naar chronische pijn bij kinderen en adolescenten, in samenwerking met de UZA Foundation. Professor Guy Hans verricht hiervoor pionierswerk.

Chronische pijn

“Pijn is in eerste instantie een noodsignaal dat er iets mis is met ons lichaam”, zegt professor Hans. “Soms is het letsel echter al genezen maar blijft de pijn bestaan. Te lang met pijn blijven rondlopen houdt dus enorme risico’s in en leidt niet zelden tot chronische pijn, zoals bij Tristan, bij wie pas na jaren de juiste diagnose werd gesteld. Er snel bij zijn is dus de boodschap om chronische pijn te voorkomen. Dat is ons doel, maar we willen ook middelen om chronische pijn te bestrijden. Vanuit de industrie is er echter weinig interesse. Al jaren is er geen enkel nieuw geneesmiddel op de markt gekomen. Pijncentra worden door de overheid gefinancierd, maar enkel voor volwassenen. Kinderen en adolescenten worden uitgesloten en de behandelingen worden meestal niet terugbetaald.”

Tristan getuigt: “Voor mij is het te laat… Zolang er geen exacte diagnose was, had ik het gevoel dat ik niet serieus werd genomen. Op de duur voel je jezelf een paria en je geraakt in een isolement. Ik heb ook mijn studies moeten stopzetten.”

“We moeten ervoor zorgen dat we kinderen die aan chronische pijnen lijden, opnieuw naar school kunnen laten gaan en jongeren een volwaardig bestaan bezorgen”, besluit professor Hans. “Daarom zijn we blij dat we worden gesteund met dit initiatief van DP4C.”