Defecte ketel zorgt voor kou in de kerk van Lichtervelde: “Ontelbaar veel telefoons naar de firma”

Het is koud in de Sint-Jacobuskerk. Dat heeft niets te maken met de stijgende energiefacturen, maar wel met een kapotte ketel die helaas niet hersteld geraakt… tot grote wanhoop van de kerkraad. “We hebben een verwarmingsketel die de kerk heel snel kan opwarmen. Als ze werkt natuurlijk”, klinkt het.

Paul Huyghe (77), al twintig jaar voorzitter van de kerkraad, vertelt dat de verwarming wel een graad lager werd gezet omwille van de energiefactuur, naar analogie met de richtlijnen vanuit het bisdom. “Voorheen werd er opgewarmd tot 17 à 18 graden in de kerk, nu is dat een graad of twee lager. Uiteraard, als de verwarmingsketel zijn werk doet. Helaas is dat in de kerk van Lichtervelde niet het geval. Het is een combinatie van een opeenstapeling van pech en problemen met de firma die ze geleverd heeft.”

“We hebben veel miserie met de firma uit Waregem. Eigenlijk al sinds de nieuwjaarsnacht van 2020 op 2021, waarbij de brandweer moest uitrukken voor een zogenaamde brand, die rook van de verwarming bleek te zijn. Dat is zo drie keer voorgevallen. Er is geen rechtstreeks verband hiermee, maar sindsdien lijkt het alsof de problemen zich opstapelen.”

Koude vieringen

Er zijn kerkgangers die klagen over de koude, maar die zijn nog gering. “De priester zegt elke keer voor de viering dat er problemen zijn met de verwarmingsketel. Als er een begrafenis wordt geregeld, verwittigen we de familieleden dat het koud kan zijn. We gaan ook op zoek naar oplossingen. De lichtmis bijvoorbeeld werd wat ingekort en de receptie werd in Ten Boomgaerde gehouden, waar het wel warm was.”

De laatste jaren is het probleem een vast agendapunt tijdens de kerkraad. “We willen het goed doen, maar helaas staan we hier machteloos tegen”, zucht Paul. “De mails en telefoons die hier al over en weer zijn gegaan naar de firma zijn ontelbaar. Als de vorst in het land is, valt de koude wel meer op, maar al bij al vinden de mensen dit niet zo dramatisch. We hebben een verwarmingsketel die heel snel de kerk kan opwarmen. Als ze werkt natuurlijk. En de herstellingen laten op zich wachten, deze keer wegens gebrek aan wisselstukken.”