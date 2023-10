Defecte fontein in het Astridpark in Brugge wordt hersteld

De fontein in het Astridpark in Brugge is opnieuw defect. Maar het euvel wordt eerstdaags hersteld.

Op donderdag 19 oktober 2023 start de firma Aquafontal met werkzaamheden aan de fontein in het Astridpark. Door onvoldoende diepte van de vijver en vervuilde filters kon de fontein niet meer functioneren zoals het hoort. De firma zal de installatie (sturing, leidingen, pompen en verlichting) verwijderen in functie van baggerwerkzaamheden die er plaatsvinden.

De (geluids)hinder wordt tot een minimum beperkt. Behoudens onvoorziene omstandigheden zouden de werkzaamheden tegen begin november achter de rug moeten zijn.

Eerdere problemen

Het is niet de eerste keer dat deze fontein defect is. De fontein in de vijver van het Astridpark kwam er 1991 op de dag van het park. Maar in 2016 liet de installatie het afweten door slijtage en vervuiling. Van 2016 tot 2020 lag de fontein er troosteloos bij. De stad Brugge trok drie jaar geleden al een kleine 30 000 euro uit om de fontein te vernieuwen en de vijver een opknapbeurt te geven. In augustus 2020 klaterde ze opnieuw in haar volle glorie, maar niet voor lang…