Defect in straatveegmachine zorgt voor oliespoor in Diksmuide

De brandweer had dinsdagmiddag wat werk om een oliespoor op te ruimen in het centrum van Diksmuide. Een straatveegmachine van de stad kreeg af te rekenen met een depannage waarna er olie op de weg kwam.

Het incident deed zich dinsdagmiddag rond 15 uur voor. “Een medewerker van de technische dienst van de stad Diksmuide reed met een straatveegmachine in de Stationsstraat toen hij plots een lek opmerkte”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. “Een leiding met hydraulische olie was defect geraakt waarna de olie verspreid raakte op de baan. Het ging om een spoor van zeker 50 meter lang dat zich situeerde in de Stationsstraat en liep tot aan de Oostvesten. De medewerker belde zelf de hulpdiensten op en bleef wachten tot de nodige vaststellingen gedaan waren. De brandweer stond in voor het reinigen van de weg.” De straatveegmachine werd nadien verwijderd. Het verkeer was even gestremd door de opruimwerken maar alles verliep vlot. (JH)