Defect aan uurwerk aan de oostzijde van het Iepers belfort verholpen

Sinterklaas merkte bij zijn intocht in Ieper op dat het uurwerk defect was. Ondertussen is het euvel al hersteld.

“Blijkbaar was het elektrisch contact bij de wijzerplaat stuk”, zegt schepen van Patrimonium en Erfgoed Philip Bolle (Vooruit). Mogelijk werd het defect veroorzaakt tijdens het fel onweer van 23 oktober.

“De oorzaak van het defect kon van alles zijn. Ook een blikseminslag behoort tot de mogelijkheden”, aldus Bolle. Na de restauratiewerken en een eerdere herstelling, die werd uitgevoerd aan de uurwerken van de toren, staat het vernieuwde belfort nu helemaal op punt. (TP)

