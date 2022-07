Deerlijkse jeugdbeweging dertien plus rondt werking af

De 13-plussers van Deerlijk rondde de werking af. Men startte in de jaren zeventig en kende heel wat activiteiten.

Tijdens een gezellig samenzijn van leden en ex-leden schetste Koen Dendoncker het verleden. “In de beginperiode was het vooral een samenwerking met de parochie St. Columba. Na een tijdje werd het een eigen jongerenwerking. Velen onder jullie zijn leiding of lid geweest. Ook een dank je wel aan de vele sympathisanten die de werking hielpen ondersteunen.”

Vele jaren was dertien plus de kleinste jeugdbeweging van Deerlijk maar men kon grootse dingen organiseren. Koen: “De kaartingen, volkdans TD’s en zeker de gekende schuimparty’s. Wij hebben nog een kleine kas over en hebben de intentie dit te verdelen onder de jeugd en ook voor de initiatieven van de vormselcatechese.”

Na een dankwoord aan de laatste leidingploeg was er een glaasje en een knabbel. Een laatste foto mocht niet ontbreken. (MVD)