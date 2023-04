Deerlijkse gemeentewerkmannen zijn verhuisd naar nieuw depot in Weverijstraat

De gemeentewerkmannen zijn deze week verhuisd naar hun nieuwe locatie. Een gedeelte van het vroegere textielbedrijf Movelta in de Weverijstraat. Aan de aankoop hing een prijskaartje van 2,25 miljoen euro. De totale herinrichting heeft nog eens 1 miljoen euro gekost. Het oude depot op de hoek van de Stationsstraat en de gewestweg N36 zal verkocht worden.

“Die loods was al jaren veel te krap om er de gemeentelijke diensten comfortabel te kunnen huisvesten”, verduidelijken schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open VLD) en schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). “Het gebouw barstte uit zijn voegen. Er was te weinig plaats om het vele materiaal in onder te brengen. Daardoor moest er materiaal buiten opgeslagen worden en hadden we nog extra opslagruimtes op andere locaties nodig. Dat was onder meer het geval in een ruimte die we huurden van Lobster Fish in de Roterijstraat en een andere opslagplaats aan de lokalen van het Rode Kruis in de Hoogstraat.”

“Die versnippering van opslagruimtes werkte contraproductief. Nu moesten bij feestelijkheden vaak verschillende locaties worden aangedaan om het nodige materiaal bijeen te brengen. Die verspreiding van het materiaal maakte het werk voor onze werknemers er uiteraard niet gemakkelijker op. Op de nieuwe locatie is al het materiaal van de groendienst, openbare werken en feestelijkheden op één plaats gecentraliseerd. Zo kan er veel efficiënter gewerkt worden. Alle voertuigen die vroeger vaak buiten moesten gestationeerd worden, kunnen nu binnen geplaatst worden. Ook dat is een groot pluspunt.” (DRD)