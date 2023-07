Deerlijk wil nieuwe kinderopvanginitiatieven naar gemeente halen

De gemeente Deerlijk voerde onlangs een nieuw reglement in om enerzijds nieuwe kinderopvanginitiatieven te belonen met een starterspremie en anderzijds om de bestaande initiatieven ook te ondersteunen door middel van een jaarlijkse aanmoedigingspremie.

“We zien dat het ook in onze gemeente alsmaar moeilijker wordt om voor jonge kinderen van 0 tot 3 jaar een plaatsje te vinden in de opvang”, verduidelijkt schepen Louis Vanderbeken (CD&V). “Ouders moeten vaak al maanden op voorhand, soms zelfs nog vooraleer het kindje gemaakt is, op zoek naar een geschikte onthaalmoeder of groepsopvang. Dat is een tendens die we overal wat zien, maar toch willen we daar aandacht voor hebben als bestuur.”

Nieuw premiereglement

“Daarom voeren we nu een nieuw premiereglement in. We willen enerzijds de bestaande onthaalmoeders en groepsopvangen aanmoedigen om verder te doen en te investeren in kwaliteitsvolle opvang en ons anderzijds in de markt zetten als aantrekkelijke gemeente om je als kinderopvanginitiatief in Deerlijk te vestigen. Daarvoor reiken we per starter of uitbreiding, afhankelijk van het aantal op te vangen kinderen, een bedrag van 500 tot 1.000 euro uit.”

Het reglement trad in werking sedert 1 juli. Aanvragen moeten binnen zijn tegen 31 oktober en ingevuld worden via het webformulier op de website van de gemeente. (DRD)