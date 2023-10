Deerlijk Verenigt organiseert druk bijgewoonde infoavond over Ventilus

De toekomstige hoogspanningsverbinding Ventilus zorgt al geruime tijd voor flink protest van West-Vlaamse burgers, bedrijven en lokale besturen. Ook in Deerlijk is dat het geval. Een infoavond door Deerlijk Verenigt over het veelbesproken dossier zorgde voor een bomvolle benedenzaal in d’Iefte.

Het Ventilus-project op een begrijpelijke manier voorstellen en iedereen informeren hoe er een bezwaarschrift kan opgesteld worden. Dat was de doelstelling van de infoavond die werd georganiseerd door Deerlijk Verenigt, een groep apolitieke Deerlijknaren. Met meer dan 300 aanwezigen was de opkomst bijzonder groot. Een duidelijk bewijs dat Ventilus voor ergernis zorgt en de gemoederen blijft in beweging brengen.

‘Mist spuien’

“Deerlijk is een van de gemeenten die door de versterking van de bestaande hoogspanningslijn het zwaarst zal geïmpacteerd worden”, stellen de initiatiefnemers van Deerlijk Verenigt. “Ventilus zal hier in onze mooie gemeente pal boven de daken van een woonzone lopen. Meer dan 400 gezinnen zullen in een gevarenzone terecht komen. Dat is niet meteen een fraai toekomstperspectief. We willen de bevolking op een correcte manier inlichten omtrent de plannen van Elia en dat zonder voorgaande manipulaties.”

“Elia heeft er zonder meer een zootje van gemaakt, veel mist spuien en zo weinig mogelijk gedegen informatie en uitleg geven. De getroffen bewoners, en dat zijn er heel wat, worden weinig of niet ingelicht en er zijn geen juiste cijfers beschikbaar omtrent de straling die op de bewoners afkomt. Misschien gaan we in Deerlijk wel in de meest bestraalde gemeente van West-Vlaanderen wonen …”

Ongunstig advies

Het is zonneklaar dat heel wat Deerlijknaren een bezwaarschrift zullen indienen. Het kan nog tot 27 oktober. Wie meer info wil om een bezwaarschrift in te dienen, contacteert het best deerlijkverenigt@gmail.com.

Ook vanuit de gemeente Deerlijk zal een bezwaar ingediend worden. Dat bezwaarschrift staat online en kan geraadpleegd worden op www.deerlijk.be. Het dossier staat ook op de agenda van de gemeenteraadszitting van donderdag 26 oktober. Deerlijk zal alvast ongunstig advies geven aan het ontwerp GRUP Ventilus.