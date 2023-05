Deerlijk helpt burgers met digitale moeilijkheden

Heb je hulp nodig bij het gebruik van je computer, tablet of smartphone? Ervaar je soms moeilijkheden met e-diensten zoals Itsme of Mijn Burgerprofiel? Vragen over het sturen van e-mails of het opzoeken van informatie op internet? Geen enkel probleem, want vanaf woensdag 10 mei kan je maandelijks langsgaan in de bibliotheek van Deerlijk voor gepaste hulp. De gemeente gaat dan van start met een zogenaamd ‘digipunt’.

“We zien een enorm snelle evolutie in digitale toepassingen”, stelt schepen van Gelijke Kansen Louis Vanderbeken (CD&V). “Dat leidt ons tot de hoe we het digitale gemak gaan aanbieden aan onze inwoners en er tegelijk op toezien dat niemand achterop blijft. Vorig jaar al sloegen de stad Waregem en de gemeente Deerlijk de handen in elkaar om in te zetten op het dichten van die digitale kloof.”

“Nu komen er echt concrete acties. Afgelopen maandag was er al een algemene vorming rond computergebruik in het woonzorgcentrum voor een 50-tal mensen. Een ander initiatief is het digipunt in de bibliotheek. Studenten zullen er de burgers helpen met allerlei vragen, moeilijkheden of problemen. Voor het digipunt in de bibliotheek hoeft men geen afspraak te maken. De dienstverlening wordt gratis aangeboden en zal elke tweede woensdag van de maand, telkens van 16 uur tot 18 uur bemand zijn. Concreet gaat het om 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus en 13 september.” (DRD)