Deerlijk en Waregem stippelen samen e-inclusiebeleid uit

De gemeente Deerlijk en stad Waregem slaan de handen in elkaar voor de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. Via het geselecteerde project ‘Digiproof Waregem-Deerlijk’ ontvangen ze samen 200.000 euro subsidie van Vlaanderen. Het doel is digitale uitsluiting te voorkomen.

“In een snel veranderende samenleving zien we een enorm snelle evolutie op vlak van digitale toepassingen”, stelt schepen van ICT-digitalisering van Deerlijk Matthias Vanneste (Open VLD). “Een groot deel van de samenleving is daar ook vragende partij voor want digitale mogelijkheden sparen tijd uit voor de gebruiker en voor organisaties. We zien echter dat een deel van de samenleving onvoldoende toegang heeft tot (nieuwe) digitale toepassingen.

Dat stelt ons als lokaal bestuur voor een uitdaging. Hoe gaan we het ‘digitale gemak’ aanbieden aan al onze inwoners, maar er ook op toezien dat er geen inwoners uit de boot vallen?”

Helpdesk aan huis

Waregem en Deerlijk willen die uitdaging vanuit een gedeelde ambitie en aanpak in handen nemen. “Via projectmiddelen die we daarvoor ter beschikking krijgen, zullen we samen werk maken van een beleidsplan”, aldus schepen van Gelijke Kansen van Deerlijk Louis Vanderbeken (CD&V). “Dat moet voldoende ruimte geven aan digitale vooruitgang, met daarbij oog voor wie drempels ervaart. Voor de uitwerking denken we bijvoorbeeld aan e-ambassadeurs, een helpdesk-aan-huis … Via detectie, monitoring en bijsturing van toegankelijkheidsproblemen en digitale knelpunten zullen we een e-inclusiebeleid op maat van de burger voeren.”