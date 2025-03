Deelwagens worden vaak gebruikt, weet Claus2you: “Erg mooie cijfers voor onze landelijke gemeente”

Lo-Reninge heeft er sinds kort een tweede deelwagen bij. Die staat gestationeerd nabij het woonzorgcentrum in Reninge. Uit cijfers van het deelwagenplatform Claus2you blijkt dat de deelwagens frequent worden gebruikt. François De Kock uit Reninge is een vaste klant. “Voor boodschappen in het dorp gebruik ik de fiets, voor alles wat verder ligt de deelwagen.”

Lo-Reninge telt twee deelwagens. De eerst werd in juli vorig jaar in gebruik genomen en staat in de Willem Van Loolaan in Lo. Het betreft een conventionele wagen op benzine. De tweede deelwagen, een elektrische, kreeg een plaatsje nabij woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge. De deelwagens in Lo-Reninge worden frequent gebruikt. “De auto in Lo werd vorig jaar 37 keer ontleend door zes unieke gebruikers, goed voor in totaal 4.000 kilometer”, zegt Thomas Colpaert van het deelwagenplatform Claus2you. “Dit jaar waren er al 20 ontleningen voor in totaal 1.200 kilometer, dus zo’n 5.200 kilometer in totaal. De deelwagen in Reninge – die er nog maar een maand staat – werd al vijf keer gebruikt voor in totaal 300 kilometer. Dat zijn mooie cijfers voor een landelijke gemeente als Lo-Reninge. Koploper is Koksijde en deelgemeenten. Daar werden de negen deelwagens in 2024 samen ruim 2.000 keer gereserveerd, goed voor ongeveer 100.000 kilometer op jaarbasis. Dat was daar vanaf dag 1 een succes.”

“Toen ik in Reninge toekwam, was ik veel meer geïsoleerd dan ik dacht” – François De Kock, fervent gebruiker

De twee auto’s in Lo-Reninge maken deel uit van een breder project waarbij 96 deelwagens geplaatst worden op 51 locaties in Brugge, Midwest, Oostende en de Westhoek. Ook gebruikers uit buurgemeenten kunnen een wagen reserveren.

Van Gent naar Reninge

François De Kock (68), die sinds oktober 2022 in Reninge woont, gebruikt de deelwagen regelmatig. “Ik heb 20 jaar in de muziekbusiness gewerkt en was daarna dertig jaar persoonlijke en workshopcoach. Nu ben ik met pensioen. Ik trok naar hier om mij te bezinnen over mijn verdere leven. Ik heb net mijn ‘derde carrière’ opgestart als ontwerper van mijn eigen audioboeken. Ik leef samen met mijn prachtige hond, een Groenendaeler. Hij was een van de hoofdredenen om in de natuur te komen wonen”, aldus François.

“Ik bezit alleen een bakfiets voor boodschappen in het dorp”, zegt François. “Voor alles wat verder ligt, gebruik ik de deelwagen. In Gent, waar ik vroeger woonde, reed ik veel met deelwagens. Er stonden er twee gestationeerd niet ver van mijn woning. Toen ik in Reninge toekwam, was het een koude douche. De dichtstbijzijnde deelwagens waren in Ieper te vinden. Plots was ik veel meer geïsoleerd dan ik dacht. Twee jaar heb ik mij wat moeten behelpen om mij te kunnen verplaatsen.”

Fietsenstalling

Maar sinds een groot half jaar zijn er nu ook deelwagens dichter in de buurt. “Met de deelwagen in Lo heb ik nauwelijks gereden, want die staat voor mij vijf keer zo ver als de hybride deelwagen in Vleteren”, zegt François De Kock. “Ik gebruikte de deelwagen in Vleteren vanaf de eerste dag dat die daar stond. Nu ben ik overgestapt op de elektrische wagen in Reninge. Daar zat ik al lang op te wachten. Ik zal dus hoofdzakelijk met de wagen van Reninge blijven rijden. Maar als het nodig is, kan ik altijd terugvallen op die in Vleteren. Ten eerste omdat de hybride wagen een veel grotere radius heeft en ten tweede omdat ik vind dat de elektrische wagen op de autosnelweg niet even stabiel is als de hybride wagen.”

De overdekte fietsenstalling in Vleteren. © GF

François De Kock pleit ook voor degelijke fietsstallingen bij de locaties waar deelwagens staan. “In Vleteren staat er een fantastische overdekte fietsstalling die voorzien is van herstelmateriaal”, zegt de Reningenaar. “Elke hopinpunt verdient dat, het komt het fiets- en deelwagengebruik alleen maar ten goede. Ik zoek ook nog steeds naar een oplossing om soms mijn hond te kunnen vervoeren, naar de dierenarts bijvoorbeeld. Dieren worden niet geaccepteerd bij Claus2You. Dat blijft alsnog een belangrijke nood voor mij.”