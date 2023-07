Deeltje van Sint-Jorisstraat in Brugge opengesteld voor plaatselijk verkeer

Nog drie maanden en de werken in de Sint-Jorisstraat in Brugge zijn eindelijk af. Ze zijn gestart in januari 2022. Op 14 juli werd het stuk tussen Vlamingbrug en Sint-Clarastraat opengesteld voor plaatselijk verkeer.

De werken in de Sint-Jorisstraat in het Brugse stadscentrum zijn volop aan de gang. Het deel van de straat tussen de Vlamingbrug en de Sint-Clarastraat werd afgewerkt, op 14 juli werd dit opengesteld voor plaatselijk verkeer. In de laatste fase van de werkzaamheden, namelijk het deel van de Sint-Jorisstraat tussen de Klaverstraat en de Sint-Clarastraat, worden momenteel de kasseien volop aangelegd. Het einde van de werken wordt gepland op 30 september.

“Met deze werken zullen we drie straten in het Brugse stadscentrum volledig vernieuwd hebben, het einde is in zicht,” stelt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem tevreden.

Timing

“In de Brugse binnenstad vernieuwen we drie straten tussen de Komvest en de Academiestraat. De eerste fase, het vernieuwen van de Vlamingstraat, startte op 17 januari 2022. Zowel de werkzaamheden in de Vlamingstraat als de Vlamingstraat werden reeds afgewerkt, op 30 september zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, de werkzaamheden in de Sint-Jorisstraat ook afgerond worden,” vertelt Schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Vlamingdam

Op 22 juni werd de Vlamingdam opengesteld voor plaatselijk verkeer. De bestrating, voetpaden en parkeerplaatsen werden volledig vernieuwd. De rijweg werd aangelegd in gezaagde grijze graniet kasseien. De parkeervakken en voetpaden werden in kasseien met een bruine tint aangelegd. Ook de riolering werd vernieuwd.

Tijdens het bouwverlof verdwijnt de dubbele rijrichting in de Vlamingdam. Vanaf 21 juli is de straat enkel toegankelijk via het kruispunt met de Klaverstraat.

Vlamingbrug

Op 14 juli werdt de Sint-Jorisstraat tussen de Vlamingbrug en de Sint-Clarastraat opengesteld voor verkeer. Alle kasseien werden reeds gelegd, momenteel zijn deze aan het uitharden. Na het openstellen van dit deel van de straat zijn de Vlamingbrug, Augustijnenrei en Poitevinstraat opnieuw bereikbaar. De Kortewinkel krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke rijrichting.

Zo ziet het heraangelegd deel van de Sint-Jorisstraat in Brugge eruit. © gf

Een gescheiden rioleringsstelsel werd ook in de Sint-Jorisstraat aangelegd. De straat, voetpaden en parkeerplaatsen werden in dezelfde materialen als de Vlamingdam en Vlamingstraat aangelegd. “Op die manier vormen de drie straten een mooi geheel,” stelt Van Volcem.

In dit eerste deel van de straat worden drie bomen voorzien, in het deel tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat worden in het najaar negen plantvakken beplant. Sierkersen en Japanse notelaars zullen de straat nog meer opfleuren.

Klaverstraat

“In het deel tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat, worden momenteel volop kasseien gelegd in de voetpaden. Na het bouwverlof wordt hiermee verder gegaan. We voorzien om de Sint-Jorisstraat opnieuw open te stellen tegen 30 september. Hiermee ronden we het vernieuwen van drie straten in het Brugse stadscentrum af,” klinkt het bij de schepen.

Tijdens het bouwverlof is het deel van de straat tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat, alsook het kruispunt van de Sint-Clarastraat en Kalkovenstraat enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Kostprijs

De werkzaamheden in de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam bedragen 4.554.997,557 euro. “We investeren in waterrobuuste, groene straten,” aldus Van Volcem. Aannemers TM Willemen Infra en C-DS BV voeren de werkzaamheden uit.