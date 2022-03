Deelplatform Welbi voorgesteld in Waregems woonzorgcentrum De Karmel

In wzc De Karmel in Waregem werd het unieke deelplatform Welbi gelanceerd. Het deelplatform brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen bij klusjes of andere zaken. Met Welbi speelt initiatiefnemer zorggroep Curando vzw in op de toenemende vraag naar thuisondersteuning op de markt. “Het past bij onze visie om te investeren in zorg op maat.”

Welbi is een uniek deelplatform dat toelaat om op een eenvoudige manier helpende handen in de buurt te vinden of die zelf aan te bieden. Met de oprichting van het onlineplatform en de Welbi-app zet zorggroep Curando vzw in op de toenemende nood om langer én beter in een vertrouwde thuisomgeving te kunnen wonen.

Ouderen of zorgbehoevenden kunnen op Welbi een zoekertje plaatsen. Dat kan gaan van vervoer, klusjes en oppas tot shoppen, digitale ondersteuning of zelfs een leuke babbel. Een vrijwilliger die geregistreerd staat, ziet het zoekertje en kan er op reageren. Op die manier worden vrager en aanbieder met elkaar in contact gebracht. De aanbieder bepaalt zelf zijn uurtarief: minimum 2 euro tot maximum 13 euro per uur.

“Met Welbi bieden we heel praktisch, betaalbaar en eenvoudig extra ondersteuning aan”, vertelt algemeen directeur Dirk Lips. “Bovendien zorgt deze ondersteuning voor meer sociaal contact in de buurt.”

“Het kan ook een welgekomen hulp zijn voor de soms overbevraagde mantelzorgers, die hierdoor wat meer ademruimte krijgen. Tegelijkertijd kunnen mensen, zowel jong als oud, op een correcte manier én verzekerd een centje bijverdienen.”

Welbi-punt bij De Karmel

Wie zich als helpende hand aanmeldt, kan bijklussen aan een voordelig belastingtarief en kan elk jaar tot 6.390 euro bijverdienen. Welbi neemt de administratie en alle verzekeringen voor haar rekening.

Bovendien zal er in alle huizen van Curando ook een fysiek Welbi-punt zijn, waar gebruikers terechtkunnen met vragen of problemen. In Waregem is dat bij het woonzorgcentrum De Karmel in de Karmeldreef.

“Win-winsituatie”

“Solidariteit is geen begrip uit het verleden, integendeel”, reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “In Waregem dragen we uitstekende zorg voor oudere mensen al jaren hoog in het vaandel. Welbi is een uniek initiatief dat hier perfect bij past, het versterkt ons sociaal stelsel. Door het inzetten van vrijwilligers wordt er bovendien een win-winsituatie gecreëerd voor alle betrokkenen.”

Vanryckeghem merkt ook op dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. “Daarom is het belangrijk om te investeren in zorg op maat. Met Welbi kunnen helpende handen om de hoek hier nu aan bijdragen.”

Info: www.welbi.be