Deelnemers ‘Rollegem-Kapelle loopt’ steunen het goede doel

Op zaterdag 5 april is er in het centrum de tweede editie van Rollegem-Kapelle Loopt. Per ingeschreven deelnemer gaat er één euro naar de vzw Kloen.

Een loopwedstrijd in Rollegem-Kapelle is inmiddels al een jarenlange traditie. Jarenlang was er de herdenkingsloop Rudy Bekaert, daarna kozen de organisatoren enkele keren voor een estafettewedstrijd.

“Voor het tweede jaar op een rij is er nu ‘Rollegem-Kapelle Loopt’, een traditionele stratenloop doorheen deze mooie, landelijke gemeente”, aldus Danny Bekaert die samen met Luc Vanhoutte, Patricia Delvael, Sabine Commeyne en David Vangeenberghe de organisatie vormt.

Medaille en pakket

Rollegem-Kapelle Loopt bestaat uit verschillende wedstrijden. Om 13.30 uur bijten de kinderen de spits af tijdens de Kloen-Kinderloop. Na de kleuterloop geven de leerlingen uit de verschillende leerjaren het beste van zichzelf.

Voor iedereen ligt er een medaille en voedselpakket aan de finish klaar. Om 14.15 uur is er de wedstrijd voor mensen met een beperking. De G-loop lokte vorig jaar onmiddellijk veel volk.

Uitkijken is het ook naar wie er allemaal aan de start komt van de 5 kilometerwedstrijd. De hoofdwedstrijd, de 10 km-loop start een uurtje later, om 16 uur.

“We hopen ook dit jaar opnieuw heel wat mooie namen aan de start te krijgen. We voorzien mooie geldprijzen voor de eerste dames en heren, maar daarnaast zijn er ook geldprijzen voor de eerste lopers per categorie”, aldus Danny.

De wedstrijd in Rollegem-Kapelle staat een week voor het Europees kampioenschap halve marathon in Leuven ingepland.

1 euro naar Kloen

“De kans is dan ook niet onbestaande dat sommige atleten nog eens hier hun benen komen testen.” Vooraf inschrijven voor de tweede editie van Rollegem-Kapelle Loopt kan tot en met donderdag 3 april via www.runningresults.be. De dag zelf inschrijven kan ook nog, maar is iets duurder.

Per ingeschreven deelnemer gaat er één euro naar Kloen, de organisatie die zich al jarenlang inzet voor zieke kinderen.