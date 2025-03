Deelnemers ‘Klinkende Kroegen’ bekend

De deelnemers voor Klinkende Kroegen en WIJKlanken zijn bekend. “Dat zijn er 18 voor Klinkende Kroegen en 11 voor WIJKlanken”, deel cultuurschepen Nico Blontrock mee. “Drie kroegen (Lucy, De Zandloper en Sint-Jacobshuis) zullen voor de eerste keer deelnemen. De precieze timing en locaties worden later meegedeeld.” De deelnemers voor Klinkende Kroegen zijn: Paula Mostaert, Lucy, La Casita, De Reisduif, The Vintage, Punta Est, Lio’s, De Coulissen, Brugs Hof, The Monk, De Zandloper, ‘t Molenhuis, Bar Low, Vloamse Trine, ‘t Kroegstje, Top of Bruges, ‘t Verdriet van België en De Republiek. Aan WIJKlanken nemen Daverlo, The Swing, De Boom In, De Drie Zwanen, Sint-Jacobshuis, Santa Cruz, Lichtschip Mayflower, De HOPtimist, Het Nieuw Gemeentehuis, Café Vespa, Tafel & Toog Xaverius deel. “Daarnaast herhaal ik dat dit niet de laatste editie zal zijn. We zijn wel in overleg met de verschillende stakeholders over een mogelijk nieuw concept dat in 2026 een nieuwe boost kan geven aan dit mooie initiatief.” (ON)