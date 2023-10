Deelnemers inleefweek Verzetdag tegen armoede getuigen: “Dag in, dag uit in armoede leven: dat is wat anders”

Tussen maandag 9 en zondag 15 oktober organiseert Stad Menen een inleefweek, waarin een leven in armoede nagebootst wordt, in het teken van Internationale dag tegen armoede op 17 oktober. Voorzitster van Welzijnsschakel Martine Sioen en burgemeester Eddy Lust spreken over hun ervaringen met de inleefweek vorig jaar.

Verschillende organisaties in het Meense bundelen de krachten en organiseren verschillende activiteiten rond de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober. Tussen maandag 9 en zondag 15 oktober is er de inleefweek, waarin een leven in armoede – in de mate van het mogelijke – nagebootst wordt. Stad Menen daagt iedereen uit om aan de inleefweek te participeren.

Er zijn enkele regels verbonden aan het project. Zo is het budget voor een volwassene 60 euro voor een week. Een koppel (2 volwassenen onder zelfde dak) mag niet meer dan 100 euro spenderen en er komt 20 euro bij voor elk kind.”

Ervaringen

Martine Sioen (66), voorzitster van Welzijnsschakel Grenslicht, deed vorig jaar al eens mee aan de inleefweek. Ze leeft onder hetzelfde dak met haar man en had dus een budget van 100 euro: “Als je enkel op de voeding moet letten, is die 100 euro echt nog ok. In de Carrefour kan je bijvoorbeeld ook het brood dat een dag oud is kopen voor de helft van de prijs. Dat viel dus op zich wel mee. Dag in, dag uit zo leven is natuurlijk wel nog wat anders.”

“Het kwam pas moeilijk wanneer ik in die week plots veel pijn kreeg aan mijn tanden en ik naar de tandarts moest. Dat is meteen een serieuze hap uit je budget. Ik kon het gelukkig doen op afbetaling of een week uitstellen, maar voor mensen in armoede is dit de harde realiteit. Energiekosten worden er nog niet eens bijgerekend, dus je beseft door zo’n inleefweek wel hoe moeilijk het is.”

Eddy Lust (Open VLD), burgemeester van Menen, deed vorig jaar ook mee aan het initiatief: “Ik heb me echt niet goed gevoeld die week. Het was een eye-opener. Alles wat je doet, staat in het teken van die 60 euro. Ik liet de week voordien al mijn agenda blokkeren en werkte heel de week van thuis uit, dan moest ik geen brandstof betalen. Ik geraakte echt in een isolement terecht, en dat was dan nog maar één week. Ik ben er in alle eerlijkheid zelfs niet volledig in geslaagd om die ene week met 60 euro te leven.”