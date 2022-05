Deel van D’Armoe in Rumbeke afgebrand, café voor onbepaalde tijd gesloten

In de nacht van woensdag op donderdag heeft het gebrand in D’Armoe in de Kwadestraat. Vooral achteraan was er heel wat schade.

“Wat een mens niet wil gedroomd hebben na heel wat vernieuwingen en verbouwingen heeft het noodlot terug toe geslagen”, schrijft zaakvoerder Alex Coussée op Facebook. “Door kortsluiting deze nacht is D’Armoe langs achteren helemaal uitgebrand. Wij zijn verplicht even te sluiten tot nader bericht. Met heel veel pijn in het hart kan ik D’Armoe en het terras voorlopig niet meer openen gezien alle stroom kapot is. Tot gauw en hopen jullie later allemaal terug te kunnen zien!”

Het café had recent heel wat verbouwingen uitgevoerd.