Deel opbrengst boekenverkoop ‘Ezelsoor’ geschonken aan vzw Gambiahelpers

De bibliotheek van Kuurne zorgt voor een extra steuntje in de rug van vzw Gambiahelpers gezien ze tijdens deze kerstperiode een deel van de opbrengst van de boekenverkoop ‘Ezelsoor’ schenken aan deze organisatie.

Vzw Gambiahelpers is een organisatie die wil bijdragen aan betere levensomstandigheden van gezinnen in de buurt van Wullinkama, een gebied in Gambia.

De hulp die geboden wordt door vzw Gambiahelpers ter plaatse gebeurt op verschillende manieren, onder meer door de opbouw van een opvanghuis, door educatie, ondersteuning van kinderen via fostering,…

In totaal kon de Kuurnse bibliotheek 100 euro overhandigen aan het beheersorgaan van vzw Gambiahelpers, die heel dankbaar is voor deze bijdrage aan dit mooie project.

(BRU)