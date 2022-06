Deefakker zoekt ouders van (jong)volwassenen met een beperking: “Huiselijke woonomgeving”

Voor het centrale boerenhuys van Deefakker in de Meulebekestraat, dat wordt ingericht als een zorgwoning, zijn ouders van (jong)volwassenen met een beperking op zoek naar collega-ouders en/of broers of zussen om mee te helpen denken over de concrete uitwerking. Eveneens belangrijk om weten is dat er geen financiële inbreng van de ouders wordt verwacht.

De 14de-/15de-eeuwse site Dheerlijkhede van Deefakker van maar liefst 3,4 hectare wordt eindelijk nieuw leven ingeblazen. Deze maand begonnen de huidige eigenaars – de familie Lapierre – met de werken aan de woningen. Die werken liepen vertraging op door corona en er werden ook nog archeologische vooronderzoeken uitgevoerd, zonder resultaat. “De focus ligt nu op de zorgwoning, die plaats zal bieden aan twee leefgroepen met in totaal 15 plaatsen voor (jong)volwassenen met een beperking”, zegt projectcoördinator Griet D’hoop. “Naast de warme en huiselijke woonomgeving met 150 vierkante meter leefruimte, opgedeeld in knusse zithoeken en zowel een gesloten als een open keuken, genieten de bewoners eveneens elk van een persoonlijke ruime kamer met een individuele badkamer. Er is ook 130 vierkante meter terras voorzien. Het woondomein is volledig autoluw en privé. Links van het domein wordt er een oprit ingericht met een fietsenstalling, acht rolstoeltoegankelijke parkeerplaatsen en een ruime parking achteraan voor de bezoekers.”

Exclusief

Jan Defever, ouder van Eleni (15), uit Gits zegt: “Deefakker richt zich tot (jong)volwassenen die willen genieten van een exclusieve woonomgeving in een kleine groep. De (pedagogische) ondersteuning is op maat en nood van de individuele bewoner, afgestemd op de mogelijkheden van de werking. De oudergroep zal in de komende maanden dan ook onderzoeken welke zorgexpertise nodig is.” Momenteel maakt niet alleen Jan deel uit van de projectgroep, maar ook Cinthy Verlinde uit de Rozestraat in Ingelmunster, ouder van Ciandro (19). “Belangrijk is dat er voldoende ouders, familie (zussen, broers) zich aansluiten aan de projectgroep om samen richting te geven aan de uitbouw van zowel het woonverhaal als de zorg en dagbesteding”, stipt Cindy aan. “Ook geïnteresseerden die zich niet kunnen inzetten, maar interesse hebben om hun zoon, dochter, broer of zus te laten deelnemen, kunnen contact opnemen.”

Kwaliteitsnormen

Volgens de hedendaagse kwaliteitsnormen wordt Deefakker volledig gerestaureerd en kreeg deze de stedenbouwkundige functiewijziging vergund voor dertien gezinswoningen (vanaf juni 2022), een centrale zorgwoning voor 15 (jong)volwassenen met een beperking (2023) én toeristische verblijven met een zaal tot in de nok (2024). 2022 en 2023 staat volledig in het teken van het uitwerken van het zorghuis met aan de basis het ouderproject.

Interesse of vragen: zorghuis@deefakker.be.

