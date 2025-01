“Deden als kind letterlijk alles samen”: Wevelgemse tweeling Frans en Paul viert 90ste verjaardag

De wellicht oudste tweeling van Wevelgem is op 17 januari 90 jaar geworden. Frans en Paul Mispelaere zijn zowat Wevelgems erfgoed, wie kent ze niet? In hun jeugd deden ze alles samen, ook toen dat later minder het geval was bleven ze onafscheidelijk. “Alleen voelden we ons nooit op ons gemak”, vertelt Paul daarover. “We hebben geluk gehad”, kijkt Frans terug.

Frans en Paul Mispelaere vierden hun 90e verjaardag op 17 januari. Als kinderen deden ze werkelijk alles samen. “We gingen samen hand in hand naar school”, vertelt Paul. “Samen sliepen we in hetzelfde bed, samen voetbalden we bij SV Wevelgem, Frans als doelman en ik als verdediger. We volgden samen muziekschool, trokken op zondag naar de Chiro en volgden dezelfde opleiding houtbewerking. Als je mij zag, zag je Frans. Want alleen voelden we ons nooit helemaal op ons gemak.”

Dubbele verrassing

Al van bij de geboorte zorgden ze voor de nodige animo. Lang voor de tijd van de “gender reveal’ feestjes was de geboorte van een kind een totale verrassing. Wordt het een zoon of een dochter? Het werd een dubbele verrassing ten huize Mispelaere want niemand had een tweeling verwacht. “Wij wogen samen bijna acht kilogram”, vertelt Frans. “Dat op zich was heel uitzonderlijk. De dokter was zo onder de indruk dat hij zijn echtgenote liet meekomen om ons te komen bewonderen. En natuurlijk waren ook onze ouders geweldig trots.”

Eeneiig

Als eeneiige tweeling val je sowieso op. Maar soms val je net minder op. Dat hadden de broers ook door: had je nu Frans gezien op de fiets of was het Paul? “Toen zijn oudste dochter huwde heb ik hem zelfs even vervangen”, lacht Paul. “Frans moest zich even verontschuldigen toen de gasten binnenkwamen, en in die korte periode nam ik zijn plaats in. Niemand had het gemerkt.”

“Toen Frans’ oudste dochter huwde heb ik hem zelfs even vervangen” -Paul

Na de legerdienst gingen ze elk hun eigen weg en stichten hun eigen gezin. Ze bleven echter altijd dicht bij elkaar wonen en hun families groeiden op als één gote familie. Paul kreeg twee zonen, Frans drie dochters. Paul werkte bij de Christelijke Mutualiteiten, Frans was bediende bij de RTT, het latere Belgacom en Proximus. Later werd hij schepen van Onderwijs en Burgerlijke Stand. Paul was onder meer 37 jaar lang lid van de kerkraad Sint-Hilarius en dirigent van het OKRA koor. In het repertorium van Paul steken heel wat odes aan ‘Het Vlas’, ook dat is Wevelgems erfgoed.

Klein wonder

Dat de tweeling 90 jaar geworden is lijkt een klein wonder. “Mijn ouders hadden acht kinderen,” zegt Frans. “De vier oudsten zijn veel te vroeg gestorven. In Wevelgem zei men vroeger zelfs: ‘Niet met een Mispelaere vrijen, want die zijn altijd ziek.’ De drie jongste kinderen zijn er nog steeds: wij worden 90, onze broer Roland is 88, en onze zus Rolande is gestorven op haar 87e.”

Samen wogen Paul (links) en Frans bij de geboorte bijna 8 kilogram. © gf

Frans en Paul blijven geestelijk scherp, ondanks dat ze fysiek minder mobiel zijn. Ze drinken nog altijd een pintje en zijn niet vies van een feestje. Ze blijven geïnteresseerd in muziek, wetenschap en familie. Vorig jaar werkten ze nog mee aan een wetenschappelijk onderzoek rond DNA en criminaliteit.

broederliefde

Broer Roland kijkt ook met trots naar zijn broers. Wat is het geheim van hun lang en gelukkig leven? “Volgens Paul en Frans is het de liefde en steun die ze van elkaar en hun families hebben gekregen”, zegt Roland. “Hun positieve instelling en vermogen om de humor in het leven te zien, hebben hen door de moeilijkste tijden geholpen. Voor hun familie en voor vele anderen zijn ze een inspirerend voorbeeld van levenslange broederliefde en toewijding aan de familie en de gemeenschap waarin ze leefden.”

“Je hebt natuurlijk een goede gezondheid nodig”, zegt Paul daarover. “Een positieve instelling helpt zeker om blijmoedig door het leven te wandelen. Dat hebben we geleerd van onze ouders: blijf altijd positief en optimistisch. Of het nu goed of slecht weer is, bij geluk en tegenslag.”