Decotra uit Tielt wint nationale Truck Safety Award: “Liever een spanriem te veel dan eentje te weinig”

Transportbedrijf Decotra uit de Hondstraat in Tielt heeft donderdagavond in Mechelen de prestigieuze Truck Safety Award van Transportmedia gewonnen. Zaakvoerder Danny De Coninck (51) zet al langer sterk in op veiligheid en ladingzekerheid.

Decotra werd in 2003 opgericht door Danny. Het bedrijf groeide sindsdien gestaag en telt ondertussen twaalf vrachtwagens. Veiligheid wordt er heel hoog in het vaandel gedragen. “Ladingzekerheid vinden we heel erg belangrijk”, zegt Danny. “Zo investeerden we eerder in aangepaste trailers, terwijl we de chauffeurs ook altijd op het hart drukken dat ze beter een spanriem te veel dan eentje te weinig leggen. Ook met zaken als ladinggewicht en druk op de assen houden we altijd zorgvuldig rekening. Ook mijn zoon Jaiden, die sinds kort mee in de zaak is gestapt, deelt trouwens dezelfde visie.”

De award vormt een onderdeel van de Transport en Logistics Awards, die elk jaar door de organisatie Transportmedia uitgereikt worden. Danny De Coninck is in de wolken met de award. “Bij de vorige editie was ik ook al aanwezig op de prijsuitreiking en toen zei een goede vriend me tussen pot en pint dat hij me ging inschrijven voor de volgende editie. Begin dit jaar kreeg ik dan effectief ook een telefoontje dat we bij de genomineerden waren. Een enorme eer, zeker aangezien we daar als relatief kleine transporteur tussen enkele heel grote spelers zitten.”

Helpen in Pepinster

Het familiebedrijf heeft overigens ook het hart op de juiste plaats, want in de zomer van 2021 schakelden ze hun vrachtwagens in om hulpgoederen naar het zwaar getroffen Pepinster te brengen. “Een vriendin van me was op zoek naar een vrachtwagen om ingezamelde kledij en dergelijke naar het getroffen gebied te brengen. We hebben geen seconde geaarzeld. Meteen na de overstromingen zijn we uiteindelijk met vijf vrachtwagens ter plaatse geweest. Omdat ik zag dat er duidelijk nood was aan voedsel, zijn we kort daarop nog samen met Peter Mauws van frituur Tivoli en Carlo Herpoel nog frietjes gaan bakken ter plaatse.” (SV)