Decapmaker & Partners en Poperings Verzekeringsburo schenken 6.000 euro aan drie goede doelen

Het kantoor Decapmaker & Partners verhuisde vorig jaar naar de Oostlaan 12 in Poperinge. Ook werd een samenwerking met Poperings Verzekeringsburo opgestart. De opening ging gepaard met een officiële receptie waarop geld werd ingezameld voor verschillende goede doelen: Nesten, ‘t Schildpad en BubbleID. Er werd 6.000 euro ingezameld.

“Wegens grote groei hadden we plaatsgebrek en bouwden we een nieuw kantoor drie huizen verderop in de Oostlaan 12 in Poperinge. Dit ging gepaard met een officiële receptie met onze professionele partners, Crelan Bank en diverse verzekeringsmaatschappijen. Ook onze aannemers en medewerkers, dichtste vrienden en familie waren van de partij”, legt Carlo Verhaeghe van Decapmaker & Partners uit. “In plaats van massa’s bloemen, dranken of andere leuke attenties, verkozen wij een rekening te openen voor goede doelen, waarop onze genodigden massaal gestort hebben.”

Lokale goede doelen

“We verzamelden een prachtig bedrag van 6.000 euro in. We zijn iedere schenker hiervoor enorm dankbaar, en bij deze nogmaals onze hartelijke dank. We kozen drie lokale goede doelen, aangezien we een lokaal sterk verankerd Crelan bank- en verzekeringskantoor zijn. Rik Decapmaker en ik, beide bestuurders, wonen ook al heel lang in Poperinge.”

De organisatie koos ervoor om het bedrag te schenken aan drie goede doelen. “Het zin allemaal hulporganisaties die zich focussen op jongeren in de streek. Het opgroeien vandaag de dag is niet meer vergelijkbaar met 20 jaar geleden. Als er zich iets voordoet, is het leuk te weten dat er organisaties bestaan die de jongeren hierin meehelpen”, zegt Carlo.

Jongeren

“We kozen Nesten, dat is een preventief project dat werkt aan sociaal en emotioneel welzijn van kinderen en leerkrachten/kinderbegeleiders in het leven van elke dag. Daarnaast konden we ook ’t Schildpad steunen. Dat zet zich in voor het welzijn van lokale jongeren (+13) en jong-volwassenen. Door het grote aantal schenkingen konden we nog BubbleID toevoegen aan onze lijst, welke mensen met aangeboren immuunstoornissen helpt informeren, ondersteunen en samen te brengen.

Info: www.8970nesten.be, www.bubbleid en www.tschilpad.be