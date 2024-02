Deborah Bureau licht haar opgemerkte oproep toe: “Ook wie het niet breed heeft, moet bij een hobbyclub kunnen”

Haar voorstel om een nieuwe hobbyclub op te richten lokte heel wat reacties uit op de sociale media. Of er in Bredene niet al genoeg verenigingen zijn, die bovendien vaak vruchteloos op zoek zijn naar geëngageerde bestuursleden? Deborah Bureau vond haar oproep verkeerd begrepen. “Ik wil in Bredene vooral meer laagdrempelige activiteiten zien voor wie het niet breed heeft”, aldus het kersverse lid van het Bijzonder Comité.

Wie aanbelt bij de gezellige rijwoning in de Coupurestraat van Deborah Bureau (36) en partner Jimmy, wordt enthousiast onthaald door Zara en Raya, de twee honden van het koppel. Na een grondige inspectie – en goedkeuring – door de golden retriever en berner sennen mag Deborah het verhaal van haar opgemerkte voorstel doen.

Deborah en Jimmy wonen elf jaar in Bredene. In alle luwte, maar daarin komt binnenkort verandering. Deborah werd eind vorig jaar op voordracht van Vooruit toegevoegd aan het Bijzonder Comité, het voormalige vast bureau van het OCMW, en maakt straks haar opwachting op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Kelly Spillier heeft me een tijdje geleden gevraagd om op de lijst van Vooruit te staan.”

Bedenktijd

Verrassen mag haar keuze voor Vooruit niet. Ze is al enkele jaren onthaalmedewerkster in het OCMW van Oostende, een gedreven vakbondsafgevaardigde voor de socialistische ACOD afdeling Lokale en Regionale Besturen, en wordt in maart voorzitster van de West-Vlaamse afdeling van die vakbond. “De (lokale) politiek is wel nieuw voor mij. Maar mijn interesse ervoor is er altijd geweest. Dat is ook een beetje logisch, voor een vakbondsafgevaardigde. Toch heb ik twee maanden bedenktijd gevraagd, toen Kelly haar voorstel deed.”

Dat ze op het voorstel inging, was vooral ingegeven door haar ambitie om iets te doen voor wie het minder breed heeft. “Mocht ik verkozen raken, dan wil ik me vooral toespitsen op thema’s als armoedebestrijding en welzijn. Die onderwerpen sluiten nauw aan bij mijn job. Dat ik nu al in het Bijzonder Comité mag zetelen, is voor mij een zegen. Dat is helemaal mijn ding en ik raak zo al wat vertrouwd met de lokale politiek.”

Haar oproep naar voorstellen voor een nieuwe hobbyclub moet worden gezien als een poging om kansarme Bredenaars de hand te reiken: “Een vereniging of hobbyclub waar je geen lidgeld moet betalen, maar toch de kans krijgt om je te ontspannen: een leesclub, een wandelclub, een podcastclub, een club waar je samen met honden gaat wandelen… Laagdrempelig, daar gaat het over. Het is dus niet de bedoeling om in het vaarwater van bestaande verenigingen te komen. Ik zoek een aanvullend aanbod voor mensen die het financieel niet breed hebben.”

Hangar in Zuidstraat

“Ik heb daarrond intussen al samengezeten met Rukhsana Zubair, die een oud-collega is. Binnenkort verhuist ze haar activiteiten met de vzw Ginger House & co. naar de hangar in de Zuidstraat, waar ook ReCycle zal hervatten. Rukhsana stelde voor om hun nieuwe onderkomen als uitvalbasis voor de nieuwe hobbyclub te gebruiken. Een super voorstel, waarop ik graag inga. Laat de ideeën voor een nieuwe club dus maar komen.”

In afwachting kan Deborah zich de komende maanden concentreren op de gemeenteraadsverkiezingen. “Het zijn mijn eerste, dus is de ambitie eerder beperkt. Ik ben wel al begonnen met huisbezoeken in mijn wijk Sas, en volg de gemeenteraadszittingen online.”