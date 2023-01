De Zonnegloed zoekt financiële hulp voor Oekraïense bruine beer Sandra met tandpijn: “Vier hoektanden afgebroken door het bijten op de tralies in haar thuisland”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren biedt sinds oktober permanent onderdak aan de beren Tishka en Sandra die moesten vluchten uit de Oekraïense dierentuin Mena Zoo. Beer Sandra heeft medische hulp nodig, want een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend nodig. “Haar vier hoektanden zijn afgebroken, wellicht door het bijten op de tralies in haar thuisland”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert. De Zonnegloed zoekt nu 3.500 euro om de ingreep mogelijk te maken.

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. Alle dieren die nog leefden werden daar geëvacueerd. Tishka en Sandra werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper en gedurende drie maanden werden ze er in quarantaine gehouden. Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak. Het dierenopvangcentrum werd opnieuw gecontacteerd om nieuwe dieren uit Oekraïne te helpen opvangen.

“Als we niets doen, ontstaan er abcessen en zal Sandra uiteindelijk stoppen met eten en sterven”

Tishka en Sandra waren de eerste oorlogsdieren uit Oekraïne die in België een definitieve thuis kregen. “Tishka is gelukkig met zijn twee nieuwe buurvrouwen. Dit zien we echt goed komen. Sandra is een ander verhaal”, aldus zaakvoerder Karel Ackaert. “Zij heeft het iets moeilijker. Sinds haar aankomst, merken we dat Sandra veel stereotiep gedrag vertoont zoals ijsberen, ter plaatse blijven staan, en heen en weer gaan met haar hals en hoofd. Na een korte inspectie van Sandra haar mondholte door de dierenartsen, bleek al snel dat haar vier hoektanden afgebroken waren, wellicht door het bijten op de tralies in haar thuisland. Afgebroken hoektanden kunnen zeer ernstige tandpijn veroorzaken omdat het tandmerg, open en bloot ligt en zo geïnfecteerd kan worden door bacteriën. Dit kan een verklaring zijn van het ijsberen. Pijn.. Als we niets doen, ontstaan er abcessen en zal Sandra uiteindelijk stoppen met eten en sterven”, legt Karel uit.

Op maandag 17 oktober arriveerden Tishka en Sandra in dierenopvangcentrum De Zonnegloed. © LBR

Dure ingreep

“Een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend nodig. Hiervoor moet een specialist tandheelkunde voor wilde dieren komen. De tandingreep kan snel vier tot vijf uur duren, waardoor de verdoving ook kritiek wordt. Een dergelijke lange anesthesie kan snel complicaties geven. Ook hiervoor moeten we een specialist anesthesie voor grote roofdieren laten komen die alle monitoringsapparatuur kan voorzien zodat Sandra veilig geopereerd kan worden. Hiervoor hebben we financiële middelen nodig, zeker al zo’n 3.500 euro.”

Het dierenopvangcentrum zoekt nu naar financiële middelen om de ingreep mogelijk te maken. “Vele kleine donaties maken iets groots. We hopen daarom dat de mensen hun hart voor dieren even groot is als dat van ons en dat we spoedig dit bedrag kunnen bijeensprokkelen voor onze Sandra”, zegt Karel.