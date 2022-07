De Zonnegloed vangt schattige babywasbeer Rosie op: “Ze werd waarschijnlijk gedumpt of is ontsnapt”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed vangt nu ook wasbeer Rosie op. Het diertje is drie maanden oud.

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Het is een non-profit organisatie die momenteel definitieve opvang biedt aan meer dan 400 geredde wilde dieren, in totaal zo’n 135 diersoorten.

“Recent hebben we er een nieuw, heel jong wasbeertje bij van amper drie maanden oud. Daarmee is ze ook nog niet volledig gespeend en dus te vroeg van haar moeder gescheiden geraakt. Ze heeft de naam Rosie gekregen”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

Waarschijnlijk gedumpt of ontsnapt

“Rosie werd gevonden in het Zoniënwoud nabij Oudergem. Ze is daar opgehaald door het VOC van Anderlecht. Ze is ook heel tam en werd dus waarschijnlijk als huisdier gehouden, tot ze werd gedumpt of ontsnapte. Gelukkig kan ze binnenkort, na haar quarantaineperiode, kennismaken met soortgenoten en leren om een echte wasbeer te worden.”

Van woensdag tot en met zondag kan je De Zonnegloed per halve dag bezoeken. Tickets reserveer je via www.dezonnegloed.be.

(LBR)