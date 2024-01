De Zonnegloed redt rode neusbeer uit loods: “Illegaal om als huisdier te houden”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren werd onlangs ingeschakeld om een wasbeer te vangen in een loods. Bij aankomst bleek het om een rode neusbeer te gaan. “Het is illegaal om een rode neusbeer als huisdier te houden”, klinkt het bij De Zonnegloed.

“Afgelopen weekend kregen we een oproep van de lokale politie om een gevonden wasbeer te vangen. Het dier hield zich schuil in een loods van een landbouwbedrijf en werd opgemerkt door de eigenaar die de politie verwittigde”, vertelt Karel Ackaert, zaakvoerder dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

“Toen wij eenmaal ter plaatse waren, bleek het niet om een wasbeer te gaan, maar om een rode neusbeer. Het werd al snel duidelijk dat het om een vrij tam dier ging en dus vermoedelijk afkomstig is van een particulier.”

Illegaal

“Het is illegaal om neusberen als huisdier te houden, aangezien ze niet op de positieflijst staan. Daarnaast is het ook een invasieve exoot die schade brengt aan onze eigen inheemse dieren. Het dier zit voorlopig bij ons in quarantaine waar het de nodige rust, verzorging en voeding krijgt. Verdere updates zullen later op onze sociale media verschijnen.”