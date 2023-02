De Zonnegloed neemt afscheid van baviaan Marta

Het dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren moest recent afscheid nemen van groene baviaan Marta.

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. De Oekraïense beer Sandra beviel op 18 januari onverwacht van twee welpjes, maar het dierenopvangcentrum moest ook afscheid nemen van hun groene baviaan Marta.

“Ze is hier bij ons toegekomen na een triest en ellendig leven als circusdier. Dat verleden heeft een trauma bij haar achtergelaten waardoor ze veranderingen soms moeilijk vond. Gelukkig kreeg ze veel steun van haar nieuwe bavianenfamilie en werd ze onafscheidelijk van haar soortgenoot Andrea”, aldus zaakvoerder Karel Ackaert op hun Facebookpagina.

Warm binnenverblijf

“Een dik jaar geleden moest ze jammer genoeg afscheid nemen van Andrea en ook dat viel haar zwaar. Toch probeerde ze door te zetten, alleen werd het steeds lastiger voor haar. Door haar oudere leeftijd werd het steeds moeilijker om te bewegen, recht te staan en op gewicht te blijven. Hoge energieprijzen of niet, we zorgden steeds dat ze een lekker warm binnenverblijf had”, klinkt het.

“Jammer genoeg moesten we de moeilijke beslissing nemen om haar te laten gaan. Je kreeg steeds meer moeite met recht te staan en te bewegen. Op röntgenfoto´s zagen we ook dat haar heupen er enorm slecht aan toe waren en ze hierdoor veel pijn had. Nu kan ze eindelijk terug bij haar beste vriendinnetje Andrea zijn.”