De Zondag pakt uit met nieuw lifestylemagazine

De krant De Zondag, een uitgave van Roularta Media Group, pakt uit met een nieuw lifestyleblad: DZ Magazine (m/v/x). Het eerste DZ magazine verschijnt op 30 januari en zit daarna maandelijks, elke laatste zondag van de maand, gratis bij De Zondag.

DZ Magazine verschijnt 10 keer per jaar in 16 edities van De Zondag. Elk nummer van DZ Magazine draait rond een hoofdthema waarbij een waaier aan inspirerende verhalen over mode, beauty, wonen, culinair en reizen is uitgewerkt én waarbij ook sterke fotografie centraal staat.

Op 30 januari bijt DZ Magazine de spits af met een Fit & Gezond-nummer en vrt-anker Ruben Van Gucht op de cover. DZ Magazine staat boordevol trends, nieuwtjes, verhalen en reportages die horen bij een actieve en gezonde levensstijl.

Chef DZ Magazine Thalisa Devos: “Zondag is de ideale dag om even te vertragen en volop te genieten van een uniek magazine met goede fotografie en fijne journalistiek over alle dingen die het leven mooi en leuk maken. DZ Magazine is goed voor een maand lang traag lees- en kijkplezier.”

Directeur redactie Pascal Kerkhove: “Met DZ Magazine beklemtonen we nog eens uitdrukkelijk de ambities van De Zondag om op zondag een volwaardige 7de krant te zijn. We willen onze 1,5 miljoen lezers blijven informeren en inspireren.”