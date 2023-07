“De zomerschool in het JOC krijgt alvast een 10 op 10”

De zomerschool, een initiatief van de gemeente Lichtervelde, was deze week even in pauze door de kermis, maar vanaf maandag 31 juli gaan zowel de enthousiaste leerkrachten als de leerlingen weer aan het werk.

De zomerschool in het JOC is er voor leerlingen van het eerste tot het vijfde leerjaar die moeilijkheden hebben met taal en wiskunde. Zij krijgen in kleine groep een heropfrissing van de leerstof. Intussen groeide dit initiatief van 15 lesbeurten in 2021 naar 35 in 2023. Herman Becue, coördinator van de zomerschool, is tevreden over de eerste weken les. “Alles is perfect verlopen, zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn en blijven heel gemotiveerd. De leerlingen werken zeer goed mee, mede doordat de groepen kleinschalig blijven met maximum vier leerlingen. De kinderen die tijdens het schooljaar de kans niet krijgen om te antwoorden in de klas, kunnen dat hier wel. Op die manier leren ze de leerstof ook beter aan.”

De zomerschool vond de eerste keer plaats in De Ploeg, vorig jaar in OC De Schouw en nu dus in het JOC. “Een toplocatie”, zegt Herman. “Het is er ideaal en veilig voor de kinderen. En uiteraard hebben ze er iets wat hen heel erg aanspreekt tijdens de pauze: het tafelvoetbal. Dat vinden ze top. We beschikken over twee leslokalen en kunnen alle mapjes en materiaal daar laten achter slot en grendel. Het is de beste locatie van de drie en we zouden hier heel graag in de toekomst blijven met de zomerschool.”

Tien op tien

“Tot nu toe, na de eerste maand, krijgt de zomerschool een tien op tien”, aldus een trotse Herman. “We hopen dat het in augustus net zo verloopt. De opkomst is optimaal, voor de start van de vakantie konden de ouders doorgeven welke dagen hun kind kan komen. Ik stuur hen elke week nog een herinneringsmail. Er wordt gevraagd aan de ouders om stipt aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten en stoppen. Iedereen houdt zich daar prima aan. We hebben al eens een van de leerkrachten moeten vervangen omwille van een ingreep, maar er was direct vervanging beschikbaar. Ik heb alleen maar lovende woorden voor de leerkrachten, de leerlingen en de ouders.” (JW)