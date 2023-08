De zomer is amper afgelopen of Floralux opent nu al groots kerstdorp

Terwijl het buiten nog meer dan vijfentwintig graden warm was, zijn begin deze week een twintigtal medewerkers van Floralux gestart met de bouw van het kerstdorp. “De kerstbomen stonden nog maar net uit en er was al iemand die er één kocht.”

Zoals elk jaar begint het team van Floralux in Dadizele reeds in augustus met de opzet van hun kerstdorp. “Maar eigenlijk starten we telkens al in januari, als Kerstmis net achter de rug is, met de nieuwe voorbereidingen: de aankoop van materiaal, het kiezen van de verschillende kleurthema’s,…Daarna wordt er een grondplan opgemaakt en kijken we waar we de verschillende eye-catchers kunnen plaatsen”, aldus Jesse Gesquiere, mede-winkelmanager van Floralux. Een van die eye-catchers dit jaar wordt een gigantische, zwevende slee waarin tal van pakjes liggen. Die werd gemaakt door de technische dienst van de winkel. “Daarop is het echter nog even wachten. De komende weken decoreren en openen we stap voor stap een nieuw thema. Elf Forest, Play Time, Princess Palace, Winter Sunrise, Christmas Market en Champagne & Caviar. Alles draait dit jaar rond dromen. Tegen begin oktober zal het kerstdorp helemaal af zijn”, aldus Valerie Watteyne die de bouw in goede banen leidt.

Eerste kerstbomen zijn al verkocht

Begin deze week werden de eerste kerstbomen al uitgestald. “Maandagochtend zijn we daarmee gestart. Tegen maandagmiddag waren de eerste kerstbomen de deur uit. Moeilijk te begrijpen eigenlijk. We werken hier momenteel nog in topjes en in korte broek en toch is het ieder jaar zo dat wanneer de kerstdecoratie uitstaat er onmiddellijk verkocht wordt”, aldus Jesse. Onder andere Nancy Saelens uit Wervik snuisterde al eens in het eerste deel van het kerstdorp. “Ik kom ieder jaar zo’n een keer per maand naar hier om eens rond te kijken. Ik vind het dit jaar ook al erg tof. Het kerstdorp is altijd erg goed ingericht en er is veel keuze. Vandaag zal ik vooral al eens rondkijken, maar het kriebelt wel al om iets te kopen.” De kerstafdeling in Dadizele is zo’n 1.500 m² groot. Ook in de tweede vestiging van tuin-en decoratiecentrum in het Limburgse Ham wordt een kerstdorp van 1.000 m²gebouwd.