De zeven strafste activiteiten van 2025 in jouw wijkcentrum

Dit jaar zetten de wijkteams en wijkcentra van Kortrijk volop in op ondersteuning en verbinding in de eigen buurt. “Een misvatting is dat onze wijkteams er enkel zouden zijn voor de meest kwetsbaren. Niets is minder waar. Ik moedig iedereen aan om het wijkcentrum in zijn of haar buurt eens binnen te wandelen en met hun buren in gesprek te gaan”, aldus Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken. Ontdek de zeven evenementen die dit jaar in de schijnwerpers staan.

Wijkteam Centrum on tour

Zet alvast 24 maart, 17 mei, 14 juli, 22 september en 24 november in je agenda. Dan komt Wijkteam Centrum met de 1777 bus en de Voiture langs in de buurt van het Gerechtshof. Maak kennis met het team – en met je buren – tijdens een gezellige babbel en ontdek wat ze voor jou kunnen betekenen. Het wijkteam biedt meteen advies en praktische ondersteuning, met een tas koffie.

Feestmaaltijden van Wijkteam Bissegem

Geniet van een gezellige feestmaaltijd en leer ondertussen je buren kennen. In samenwerking met De Nieuwe Lente organiseert Wijkteam Bissegem feestmaaltijden op 15 mei (’s avonds) en 16 oktober (overdag). Het wordt een culinair festijn met extra oog voor alleenwonenden in Bissegem. Zet alvast 15 mei en 16 oktober in je agenda.

“We kijken ook uit naar de nieuwe locatie voor wijkcentrum Bissegem, want eind 2025 staat de verhuis naar de vernieuwde Sint-Audomaruskerk gepland”, voegt Giovanny Saelens toe.

Zet je tafel buiten in Heule

Op 16 mei nodigt Wijkteam Heule alle bewoners van Disgracht uit voor een minibuurtfeest. Zet je tafel en stoelen buiten, nodig je buren uit en geniet samen van gezellig samenzijn op je stoep, oprit of in de doodlopende straat. Het wijkteam komt langs met een hapje en een drankje om je tafel te vullen, zodat je lekker kan kletsen en nieuwe buren leren kennen. Vorig jaar was het een groot succes in Kransvijver waar het initiatief opnieuw plaatsvindt, dit keer in eigen beheer van de bewoners.

Voiture in wijk Overleie

Zet 28 februari en 23 mei in je agenda. Met de ‘Voiture in de wijk’ gaat Wijkteam Noord in Overleie op pad in buurten waar ze nog weinig gezichten kennen. Ze koppelen deze actie aan Complimentjesdag (28 februari) en de Dag van de Buur (23 mei in Pius). Bij de Voiture kan je terecht voor een gezellige ontmoeting, draaien aan het Complimentenrad, genieten van een kom soep of een warme chocomelk en een compliment ontvangen. Het wijkteam deelt ook kaartjes uit om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Spelnamiddag met Wijkteam Zuid

Elke maand zetten leerlingen van de derde graad Health & Care (Athena campus Driehofsteden) zich in voor de buurtbewoners van Driehofsteden. In Wijkcentrum De Bildings organiseren ze activiteiten zoals spelnamiddagen, quizzen en verzorgingsmomenten. Op 27 februari staat een levensloopspel op het programma, met fruitsla voor de buurtbewoners.

Op toer met de babbelbank in Marke

Op vrijdag 9 mei strijkt de Babbelbank neer in de Markebekestraat. Een laagdrempelige plek om een praatje te maken, nieuwe mensen te leren kennen en oog te hebben voor buren die zich misschien wat teruggetrokken voelen. Wijkteam Marke zorgt voor een hapje en drankje en koppelt het moment aan een thema rond valpreventie.

Kooigemse knabbels en babbels

Op 21 mei komt Wijkteam Zuidelijke Rand naar Kooigem met de Voiture voor een gezellige namiddag. Ze organiseren een samenzijn voor jong en oud: ouders en kinderen kunnen samen genieten met animatie voor de kleintjes zodat ouders in alle rust kunnen bijpraten. Op zondag 22 juni organiseert het wijkteam een zomerontbijt.

“Zoals je merkt wordt onze Voiture veel ingezet: we verwachten niet enkel dat de mensen naar ons toe komen, maar gaan ook zelf naar de buurten. Zo kan iedereen kennismaken met onze werking en verlagen we de drempels”, aldus Giovanny Saelens.