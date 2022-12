De Zeven schenkt 2.500 euro aan Candle in the Dark

De Zeven, de organisatie achter de Ieper Trail, schonk afgelopen week een cheque van 2.500 euro aan Candle in the Dark. Die liefdadigheidsorganisatie steunt gentherapie voor erfelijke oogafwijkingen bij kinderen.

“Het bedrag werd verzameld door de meer dan 1.000 deelnemers aan de Printburo Ieper Trail op 16 oktober in Ieper”, zegt Mathieu Dehaene van De Zeven. De Ieper Trail was een loopevenement waarbij de deelnemers door verschillende Ieperse gebouwen konden lopen, zoals onder meer de site Picanol.

“We blikken tevreden terug op een geslaagde editie met alleen maar blije gezichten aan de aankomst.” De overhandiging van de cheque gebeurde in de Vort’n Vis, al van bij de start een vaste passage bij elke Ieper Trail. “Nu gaan we opnieuw in winterslaap, het is voorlopig niet duidelijk wat de toekomst brengt”, aldus nog Mathieu.