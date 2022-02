De Zeevonk ontvangt dit jaar De Groene Pluim

Jaarlijks kiest de stedelijke milieuraad met De Groene Pluim voor een persoon, bedrijf of vereniging die zich verdienstelijk inzet voor de natuur of het leefmilieu in Nieuwpoort. Dit jaar viel die keuze op de natuurwerkgroep De Zeevonk en ontving ze naast de award een cheque van 100 euro.

De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging die zich richt op kinderen van zes tot zestien jaar om hen op een speelse en avontuurlijke manier kennis te laten maken met de natuur. “Deze prijs, de Groene Pluim, in ontvangst mogen nemen is een grote eer”, vertelt voorzitter Luc De Prycker (56). “De timing is ook heel treffelijk, want we hebben zopas ons 25-jarig bestaan gevierd. Dit kan dus ook tellen als de figuurlijke pluim op onze hoed voor al die jaren activiteiten te organiseren. We zijn heel trots.”

Ook de cheque van 100 euro is zeker welkom, aangezien de vereniging voldoende kosten heeft. “We leven voornamelijk van subsidies. Onze kosten komen er vooral door de werking van de vereniging. Wanneer we bijvoorbeeld een bus moeten inhuren met een daguitstap of als we een drankje en koekje voorzien voor de kinderen”, legt Luc uit. “Dit jaar gaven we de kinderen ook een muts ter ere van ons 25-jarig bestaan. De cheque komt dus zeker ten goede om de kosten te helpen dekken.”

Diverse activiteiten

De natuurvereniging is vooral langs de Westkust actief en zet zich al sinds 1996 in als brug tussen de kinderen en de natuur. “Onze vereniging bestond oorspronkelijk, en is dat nog altijd, uit natuurgidsen. Het zijn allemaal vrijwilligers”, zegt Luc. “Eenmaal per maand organiseren we een activiteit voor kinderen. Jaarlijks hebben we ongeveer tussen de 80 en 100 inschrijvingen. Daarvan komt er telkens tot drie vierde af naar een activiteit. We werken met diverse leeftijdsgroepen en proberen om tijdens de activiteiten de kinderen op een speelse en ludieke manier in contact te brengen met de natuur.”

Zo heeft De Zeevonk enkele vaste activiteiten zoals in Nieuwpoort krabben gaan vangen langs het staketsel of deelnemen aan de zwerfvuilactie. “Andere activiteiten zijn een les in de natuur over kiemplantjes of een spinnenzoektocht. Laatst maakten we in het bos van De Panne nog een sporentocht waarbij de kinderen opdrachten moesten uitvoeren”, deelt Luc mee. “Eenmaal per jaar organiseren we ook een daguitstap naar een natuurdomein zoals De Gavers. De grote kinderen kunnen eind juni ook telkens een weekend mee op kamp.” (DV)

Meer info over De Zeevonk via https://dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk.