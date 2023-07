De Zandring verkiest ‘Beste Buurtbakker’

Het buurtfeest van De Zandring stond dit jaar in het teken van de komst van vier nieuwe gezinnen in de wijk. “Al sinds 2002 organiseren we dit buurtfeest”, zegt Korneel Verhaeghe (38) van het buurtcomité.

“Het is de eerste keer dat we zoveel nieuwe buren verwelkomen. En dat is goed, want dat geeft onze buurtwerking een nieuwe impuls. Iedereen mag zich bij ons aansluiten. We zijn immers een buurt die goed aan elkaar hangt. Wanneer iemand in de problemen zit, staan we klaar om te helpen”, aldus Korneel, die in zijn toespraak bewoners Kaat en Ramzi van Tyyli bedankte omdat ze een nieuwe zitbank sponsorden. “Onze volgende activiteit staat gepland op vrijdag 17 november. Die dag organiseren we vanaf 19 uur een wijndegustatie in cultureel centrum Den Hoogen Pad”, klinkt het.

Behoud groene zone

In zijn toespraak had Korneel Verhaeghe het ook over de groene zone tussen de Ringbaan en Adegem-Dorp. “Om te vermijden dat deze open ruimte volgebouwd wordt, zullen we in de pen kruipen om bij het provinciebestuur het behoud van de groene zone tussen de Ringbaan en Adegem-Dorp te bepleiten”, klonk het. Tijdens het zomerfeest ging ‘De Zandring’ ook op zoek naar de ‘Beste Buurtbakker’. “Er waren zeven deelnemers”, zegt Korneel. “Iedereen kon proeven en stemmen op zijn of haar favoriete gebak. Uiteindelijk kroonde An Ginneberge zich tot ‘Beste Buurtbakker’.” (MIWI)