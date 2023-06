De Wullepitmolen staat weer op zijn voetstuk

De Wullepitmolen, de houten standaardmolen langs de Molenstraat in Zarren, ziet er sinds 6 juni weer uit zoals het hoort: mét de molenkast op het bakstenen onderstel. Die was er in april 2021 afgehaald voor dringende restauratiewerken.

“De Wullepitmolen werd opgebouwd in Zerkegem in 1623 en hij werd in 1923 naar Zarren overgebracht”, aldus cultuurbeleidscoördinator Simon Aneca. “Hij werd er op dezelfde heuvel heropgebouwd waar de Zarren-Lindemolen tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vernield. De houten molen kende maar een korte maalcarrière. Vanaf 1949 werd hij al buiten dienst gesteld. De activiteiten werden tot 1967 overgenomen door de nieuwe maalderij, die naast de windmolen werd gebouwd. In 1994 kocht de provincie West-Vlaanderen deze molen en restaureerde hem volledig. In 2017 kocht de gemeente de molen terug van de provincie.”

De klopkever

“In april 2021 werd de molenkast van de Wullepitmolen genomen, omdat de constructie niet langer stabiel was. De boosdoener was de klopkever, die de steenbalk had aangevreten. Daardoor was de molenkast beginnen verzakken. Een verregaande restauratie bleek noodzakelijk. Na grondig onderzoek en veelvuldig overleg tussen de gemeente, architectenbureau Okkerse en molenbouwer Kris Wieme, werd in 2022 met de restauratie gestart. Op dinsdag 6 juni werd de molenkast door de molenbouwer opnieuw op het onderstel gemonteerd.”

Openingsweekend

“Het volledige restauratiedossier kostte om en bij de 400.000 euro. Daarvan betaalt de gemeente 10 procent, de provincie 30 procent en de Vlaamse Overheid 60 procent. Begin november wordt de restauratie van de Wullepitmolen gevierd tijdens een spetterend openingsweekend. Op zaterdag 4 november malen de molenaars de hele nacht aan één stuk door en zal de molen bovendien prachtig verlicht worden. Op zondag 5 november kunnen de bezoekers de molen in volle actie bewonderen en kunnen ze genieten van leuke animatie en een lekkere pannenkoek”, besluit Simon. (Jeffrey Dael)