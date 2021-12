De Woonzaak is on Tour en stopte in Kortrijk

Op 17 december start de Woonzaak, een samenwerkingsverband van 45 sociale organisaties, een juridische procedure op bij het Europees Comité voor Sociale rechten om een ambitieus Vlaams woonbeleid af te dwingen. “Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt onvoldoende initiatief om dit waar te maken.”.

Om die procedure kracht bij te zetten organiseren de partners van de Woonzaak in die week een caravantour door heel Vlaanderen. Zo ook in Brugge en Kortrijk. “We doen alle Vlamse provincies aan en ‘gaan’ dan naar Straatsburg”, aldus Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams huurdersplatform en co-organisaties van Woonzaak.be.

“We bezoeken organisaties en initiatieven die al jaren ijveren om het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te realiseren. Via invulbriefjes zoeken we wat er verkeerd loopt op de huur/verhuurmarkt, wat er kan verbeterd worden en wat de klachten zijn.” Volgens Joy loopt er wel een en ander mis. “We gaan een dialoog aan met iedereen die vindt dat er aan het kwalitatief en betaalbaar aanbod iets moet veranderen. De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, én woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning, en op de private huurmarkt niet (meer) terecht kan, belandt in het grijze wooncircuit of in situaties van dakloosheid: dit vinden wij onaanvaardbaar. Wonen is een grondrecht. Alle suggesties en opmerkingen nemen we mee in ons dossier voor Straatsburg.”

Maatregelen treffen

Er moet een ambitieus Vlaams woonbeleid opgemaakt worden. “De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, willen we de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.”

Cijfers

Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning.

47 procent van de private huurwoningen zijn ontoereikend qua kwaliteit.

52 procent van de private huurders betaalt meer dan een derde van hun inkomen aan huur.