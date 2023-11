De Wijkfabriek creëert bloeiende kansen met grafzorg op Oostendse begraafplaats

Stad Oostende werkt samen met SAAMO West-Vlaanderen en Perspectief voor het project ‘De Wijkfabriek’ dat inzet op haalbare jobs voor wijkbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds kort zijn bewoners van de Nieuwe Stad via het project aan de slag op de begraafplaats in de Stuiverstraat voor grafzorg. Oostendenaars die niet meer in staat zijn om het graf van een dierbare overledene te onderhouden, kunnen nu dus via Perspectief een beroep doen op een wijkwerker.

In de wijk de Nieuwe Stad in Oostende zijn ongeveer 200 mensen op zoek naar een job. Velen van hen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inwoners willen graag werken, maar er zijn te weinig aangepaste jobs. SAAMO West-Vlaanderen (Samen uitsluiting aanpakken) werkte daarom aan een innovatieve oplossing: het project De Wijkfabriek.

De Wijkfabriek

De Wijkfabriek maakt een match tussen de talenten van werkzoekenden en de noden van andere wijkbewoners. SAAMO West-Vlaanderen test dit model uit gedurende een periode van vijf jaar en met een kleine ploeg werknemers. Wijk De Nieuwe Stad/Mimosa in Oostende is hiervoor de proeftuin. Het project ging van start in september 2021 en eindigt in december 2025. Sinds maart 2022 is de Wijkfabriek effectief aan de slag bij de mensen in de wijk. SAAMO werkt hiervoor samen met Perspectief om hun dienstverlening via wijkwerken uit te voeren. De meeste vragen van de wijkbewoners gaan over klussen en opruimen, maar sinds kort kwam er ook steeds meer vraag naar grafzorg.

Grafzorg

Nabestaanden die niet meer in staat zijn om zelf het graf van een dierbare overledene op de begraafplaats in de Stuiverstraat te onderhouden, kunnen vanaf nu een beroep doen op de wijkwerkers van de Nieuwe Stad. Zij maken het graf schoon met biologisch afbreekbare producten, verwijderen bladeren of vuil, wieden onkruid en melden eventuele schade. De prijzen variëren van 7,45 euro tot 22,35 euro per onderhoudsbeurt, afhankelijk van de grootte van het graf. Voor meer info kunnen geïnteresseerden terecht bij SAAMO op het telefoonnummer 0493 89 85 54 of bij Perspectief op 059 43 37 99.

Schepen Hina Bhatti: “De grafzorg, aangeboden door de Wijkfabriek, is een waardevolle uitbreiding van de bestaande dienstverlening op de begraafplaats. Hierdoor krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om op een zinvolle wijze aan de slag te gaan, terwijl tegelijkertijd de zorgen van nabestaanden worden verlicht.”

Tineke Decroos, Opbouwwerker SAAMO: “Het onderhouden van iemands laatste rustplaats is een heel eervolle job. Onze ploeg is blij dit te kunnen doen voor andere mensen. We gaan dan ook met veel zorg en respect aan de slag. We hebben goed uitgezocht hoe we de verschillende soorten graven het best onderhouden en werken enkel met biologisch afbreekbare producten.”